La terrible confesión de una ex Gran Hermano: "No quería seguir viviendo"

"Yo tuve un problema de autoflagelación, estuve muy mal. Hasta llegué a decir que no quería seguir viviendo. Justo me agarró en la etapa de El Bailando, que estaba terminando con El Conejo (Alexis Quiroga, su expareja, con quien formaron un vínculo amoroso adentro de la casa de GH y que lo continuaron, por un tiempo, afuera del reality show) y todo eso", contó Coti, una de las participantes más recordadas de las competencias de convivencia y de aislamiento de Telefe.

"Creo que fue uno de los momentos en los que más toque fondo... Tenía a mi familia y a mis amigos que me hablaban todo el tiempo, pero yo quería estar sola y aislarme del mundo. Me sacaron de ahí y empecé a verlo distinto. Cuando salí de eso con terapia me di cuenta que no tenía que ocultarlo", reconoció, Romero, invitada al stream de Resumido.

"No es algo bueno lo que hice, pero si puedo ayudar con eso está buenísimo. Hay mucha gente que me dice 'qué vas a tener problemas vos', pero no es así. Capaz que para vos el problema que estás teniendo es enorme y para el otro es lo más pequeño que hay. Pero no hay que minimizar lo que le pasa al otro", reflexionó la joven.

EN PRIMERA PERSONA

"Eran como dos vidas distintas, la vida en la que estaba totalmente destruida y la vida que quería fingir para el afuera. Estaba destrozada, era como si me patearan en el piso. Estaba destruida y la gente no lo sabía, y encima me criticaban", recordó Coti sobre lo que fue, según su propio relato, uno de los momentos más duros que le tocó atravesar, pos salida de Gran Hermano, con la exposición que eso le significó y con su desembarco en el Bailando por un sueño, donde también estuvo en el "ojo" de la mirada ajena y de la crítica masiva.

Coti Romero, nota Coti Romero es una de las participantes más recordadas de las últimas temporadas de Gran Hermano.

"Era fuerte, yo salí de Gran Hermano y me metí a eso. Me ha pasado que estaba muy mal y tenía las cámaras en frente, pero no me voy a quejar de eso porque yo lo elegí. Siempre hay que sacar algo bueno de todo lo malo, y esto me sirvió para crecer", concluyó, Romero.