Fátima Florez respondió todo: romance con extranjero y conflicto con Milei

La humorista se sinceró tras su regreso de Las Vegas, desmintió versiones sobre romances y dio su versión sobre su polémica relación mediática con Javier Milei y Yuyito González.
Tras regresar de Las Vegas, Fátima Florez volvió a estar en el centro de la escena y se sinceró sobre su vida sentimental y los rumores que circulan en los medios., la humorista habló con la prensa y despejó varias dudas que habían surgido en las últimas semanas.
Consultada por la prensa sobre los rumores de un romance con un extranjero, Fátima, reconocida humorista y actriz con más de 20 años de carrera, dijo entre risas: “Me tirotearon gringos y me tirotea gente de acá también, que ni se imaginan”, aunque no confirmó ningún vínculo amoroso.
Respecto al presidente Javier Milei, Fátima lanzó una frase que sorprendió: “ Mi chongo, mi novio era Javier”. No ofreció más detalles sobre la relación actual, dejando el misterio abierto.
La humorista también se refirió a Yuyito González, conductora de Empezar el Día por Ciudad Magazine, conocida por su estilo directo y sus entrevistas controvertidas. Fátima lanzó una picante referencia a la primera entrevista que González realizó a Milei: “Es muy tonta Yuyito eh, la invitada que se elige... no tengo ningún problema con ella, ¿me va a meter la mano en la entrepierna?”
Con estas declaraciones, Fátima Florez deja en claro que su vida personal y sus vínculos mediáticos siguen siendo tema de interés, pero que ella prefiere mantener el humor y la ironía como respuesta a los rumores.
