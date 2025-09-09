Espectáculos |

Fátima Florez respondió todo: romance con extranjero y conflicto con Milei

La humorista se sinceró tras su regreso de Las Vegas, desmintió versiones sobre romances y dio su versión sobre su polémica relación mediática con Javier Milei y Yuyito González.

Tras regresar de Las Vegas, Fátima Florez volvió a estar en el centro de la escena y se sinceró sobre su vida sentimental y los rumores que circulan en los medios., la humorista habló con la prensa y despejó varias dudas que habían surgido en las últimas semanas.

Consultada por la prensa sobre los rumores de un romance con un extranjero, Fátima, reconocida humorista y actriz con más de 20 años de carrera, dijo entre risas: “Me tirotearon gringos y me tirotea gente de acá también, que ni se imaginan”, aunque no confirmó ningún vínculo amoroso.

Mi chongo, mi novio era Javier”

Respecto al presidente Javier Milei, Fátima lanzó una frase que sorprendió: “ Mi chongo, mi novio era Javier”. No ofreció más detalles sobre la relación actual, dejando el misterio abierto.

La humorista también se refirió a Yuyito González, conductora de Empezar el Día por Ciudad Magazine, conocida por su estilo directo y sus entrevistas controvertidas. Fátima lanzó una picante referencia a la primera entrevista que González realizó a Milei: “Es muy tonta Yuyito eh, la invitada que se elige... no tengo ningún problema con ella, ¿me va a meter la mano en la entrepierna?”

Con estas declaraciones, Fátima Florez deja en claro que su vida personal y sus vínculos mediáticos siguen siendo tema de interés, pero que ella prefiere mantener el humor y la ironía como respuesta a los rumores.

