Fátima Florez respondió todo: romance con extranjero y conflicto con Milei

Consultada por la prensa sobre los rumores de un romance con un extranjero, Fátima, reconocida humorista y actriz con más de 20 años de carrera, dijo entre risas: “Me tirotearon gringos y me tirotea gente de acá también, que ni se imaginan”, aunque no confirmó ningún vínculo amoroso.

“Mi chongo, mi novio era Javier”

Respecto al presidente Javier Milei, Fátima lanzó una frase que sorprendió: “ Mi chongo, mi novio era Javier”. No ofreció más detalles sobre la relación actual, dejando el misterio abierto.

La humorista también se refirió a Yuyito González, conductora de Empezar el Día por Ciudad Magazine, conocida por su estilo directo y sus entrevistas controvertidas. Fátima lanzó una picante referencia a la primera entrevista que González realizó a Milei: “Es muy tonta Yuyito eh, la invitada que se elige... no tengo ningún problema con ella, ¿me va a meter la mano en la entrepierna?”

Con estas declaraciones, Fátima Florez deja en claro que su vida personal y sus vínculos mediáticos siguen siendo tema de interés, pero que ella prefiere mantener el humor y la ironía como respuesta a los rumores.