Verónica Lozano regresó a su programa de TV desde su casa

”, contó laen un móvil que brindó desde su casa en Cortá por Lozano, su programa de Telefe.

“¿Voy a volver a caminar? ¿Voy a poder bailar? ¿Y esquiar otra vez?”, fueron todas las preguntas que le hizo Vero Lozano al médico que la operó en Estados Unidos tras haberse fracturado los pies al caer siete metros de altura desde una aerosilla.

La conductora debió realizarse una cirugía en donde le reconstruyeron ambos talones, la misma demandó al cinco horas (tres de un pie y dos del otro).

El médico que la atendió continúa en contacto con Lozano y le hace un seguimiento a través de WhatsApp. Además está siendo tratada en el CEMIC.

Durante las semanas de recuperación que le restan, la conductora se trasladará en silla de ruedas. Luego, una vez que pueda comenzar a pisar, lo hará con muletas, hasta que de a poco no necesite ningún tipo de ayuda para apoyar.

“Te da miedo cómo vas a transitar esto, si vas a poder recuperarte, es un poco el contacto con la muerte. Todo el tiempo uno vive como si fuéramos a vivir toda la vida y todo cambia. La emoción también... fue una situación muy traumática. No puedo modificar lo que me pasó, pero sí tener el timón de la actitud. A veces me enojo, pero la decisión de transformar no me la quita nadie”, expresó Verónica Lozano.



Vero se mostró muy ansiosa por volver a trabajar y realizó un posteo en sus redes sociales luego de hablar en su programa.

"¡Feliz ! El trabajo sana, el amor también", comenzó escribiendo la conductora.

"Gracias infinitas por acompañarme en este periodo de recuperación, le pongo alegría, paciencia, humor y también lágrimas. Gracias Paulita por el aguante. Al mejor equipo de la tele mundial ! Delante y detrás de cámara", concluyó el texto que fue acompañado por una serie de fotos donde se la puede ver realizando la recuperación en su casa.