Video: Fátima Florez habló por primera vez de su romance con Javier Milei

“Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. Ni yo hablo del mío, ni él habla de suyo. Es el trabajo de él y yo no tendría porque meterme a opinar, me parece lo más sano. Para eso hay otra gente. Ustedes saben que yo soy una artista popular que me encanta el contacto con la gente, lo disfruto, después del teatro me quedo sacándome selfies y ahí está la verdad", confesó.

La humorista fue abordada por un móvil en los pasillos de América, luego de que mantuviera una reunión con Marcelo Tinelli, director artístico del canal, y sus productores Pablo Chato Prada y Federico Hoppe, aunque no quiso revelar el motivo del encuentro.

Por supuesto, le preguntaron sobre su exmarido, Norberto Marcos y aclaró: “No hay ningún juicio de por medio. Somos dos personas que fuimos una familia hermosa y obviamente que está el sentimiento, somos dos buenas personas”.

Volviendo a su amorío con Milei, la actriz también se refirió a aquel primer encuentro en la mesa de Mirtha Legrand: “No nos dimos cuenta que nos pasó algo. Hoy, hablándolo con el diario del lunes, nos cayó la ficha que algo pasó”, sentenció. Y no quiso dar demasiadas precisiones sobre qué la enamoró del economista.

“No te podría decir solo una cosa. El destino nos tenía preparado algo muy lindo a los dos y damos gracias de habernos encontrado. Nos sentimos muy gratificados de que esto suceda”, añadió.

Por último, Fátima le restó importancia a su hipotético rol de primera dama en caso de que su actual pareja gane las elecciones en octubre: “Obviamente sé que viene bien él y está muy bien posicionado, pero no se me ocurrió. No pienso en eso de primeras damas. Realmente, entre nos, me parece un poco una tilinguería".