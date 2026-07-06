Vuelve de Historias de corazón

“Historias de Corazón” se estrenó el 9 de enero de 2012 a las 15:30 por Telefe. Desde un cálido living familiar, Virginia Lago presentaba películas o series con un enfoque centrado en las emociones y en historias de vida reales o inspiradas en hechos verídicos. El formato se caracterizó por los comentarios de la conductora al inicio y cierre de cada emisión.

A partir de julio de 2012, el ciclo también se emitió los sábados en horario central, logrando picos de audiencia superiores a los 14 puntos de rating y manteniéndose entre los programas más vistos de su franja durante gran parte de su emisión. En 2013 obtuvo un Premio Martín Fierro y fue elogiado por la crítica por su tono cercano, sin prejuicios y fuertemente orientado a conectar con la sensibilidad del público.

El 15 de diciembre de 2015, el ciclo llegó a su fin. Once años después, Telefe apuesta -nuevamente- por la calidez y la experiencia de la actriz Virginia Lago -de 80 años- para recuperar ese vínculo emocional con la audiencia de las tardes.

El regreso de “Historias de Corazón” se enmarca en una estrategia de Telefe de apostar por la nostalgia y los contenidos probados. La reemisión de “Avenida Brasil” -uno de los mayores éxitos del canal en los últimos años- será acompañada por Virginia Lago -que supo ganarse el cariño del público con naturalidad y calidez-, que volverá a poner su inconfundible estilo para presentar los capítulos.