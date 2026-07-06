Vuelve de Historias de corazón

Telefe apuesta a fuerte por la nostalgia, regresa el clásico “Historias de Corazón” con la conducción de Virginia Lago luego de once años de ausencia.
El domingo 5 de julio a través de sus redes sociales oficiales, Telefe sorprendió con el anuncio del regreso de uno de los ciclos más queridos y recordados de los últimos años “Historias de Corazón”, el programa que condujo Virginia Lago entre 2012 y 2015.
Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada, el canal adelantó que el ciclo volverá “muy pronto” y que servirá como espacio de presentación para la esperada reemisión de la exitosa novela brasileña “Avenida Brasil”.
Fuentes cercanas al canal indicaron que la programación del ciclo dependerá del desempeño de la Selección Argentina en el Mundial 2026, ya que el lanzamiento sería después de la competencia.
"Avenida Brasil" es una telenovela brasileña de TV Globo protagonizada por Débora Falabella, Adriana Esteves, entre otros.realizada en 2012. Telefe la emitió por primera vez en entre finales de 2013 y julio de 2014, donde fue un gran éxito de audiencia y tuvo una reposición más en 2020.
“Historias de Corazón” se estrenó el 9 de enero de 2012 a las 15:30 por Telefe. Desde un cálido living familiar, Virginia Lago presentaba películas o series con un enfoque centrado en las emociones y en historias de vida reales o inspiradas en hechos verídicos. El formato se caracterizó por los comentarios de la conductora al inicio y cierre de cada emisión.
A partir de julio de 2012, el ciclo también se emitió los sábados en horario central, logrando picos de audiencia superiores a los 14 puntos de rating y manteniéndose entre los programas más vistos de su franja durante gran parte de su emisión. En 2013 obtuvo un Premio Martín Fierro y fue elogiado por la crítica por su tono cercano, sin prejuicios y fuertemente orientado a conectar con la sensibilidad del público.
El 15 de diciembre de 2015, el ciclo llegó a su fin. Once años después, Telefe apuesta -nuevamente- por la calidez y la experiencia de la actriz Virginia Lago -de 80 años- para recuperar ese vínculo emocional con la audiencia de las tardes.
El regreso de “Historias de Corazón” se enmarca en una estrategia de Telefe de apostar por la nostalgia y los contenidos probados. La reemisión de “Avenida Brasil” -uno de los mayores éxitos del canal en los últimos años- será acompañada por Virginia Lago -que supo ganarse el cariño del público con naturalidad y calidez-, que volverá a poner su inconfundible estilo para presentar los capítulos.
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