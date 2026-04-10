Polémicos dichos de Yanina Latorre sobre sus hijos: "Loes encerraba en el baño a oscuras..."

¿CÓMO TERMINÓ LA ANÉCDOTA DEL PAÑAL?

"Lo vivo que era... Dieguito agarraba el pañal, se lo ponía, cagaba, se los sacaba y los escondía detrás de la cuna", contó Yanina, también presentadora de SQP, en las tardes noches de América, sobre la "trapa" que hacía su hijo para intentar "engañarla".

"De repente, encontré siete pañales cagados atrás de la cuna. Y ahí le dije ´mirá macho, si vos sos piola para ponerte el pañal, cagar en el pañal, sacártelo y esconderlo, a partir de hoy no compro más pañales y se caga en el baño´. Y así fue. Es buenísimo, hijos del rigor. Yo no compré pelela, adaptador de inodoros, no se me ahogaron. Para mi, esas son todas pelotudeces". Corta la bocha.