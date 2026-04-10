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Polémicos dichos de Yanina Latorre sobre sus hijos: "Loes encerraba en el baño a oscuras..."

La conductora de SQP generó revuelo con sus dichos sobre los métodos con los que crió a sus dos hijos, Lola y Dieguito. "Encontré siete pañales cagados atrás de la cuna".

Yanina Latorre reveló cómo fueron algunos de los aspectos de la crianza de sus dos hijos que generan polémica. La esposa de Diego contó que "obligó" a sus herederos, por entonces pequeñitos, a comer a oscuras en un baño. "Me van a levantar de todos lados y cancelar, pero me chupa un huevo".

"¿Conté como le saqué el pañal a Dieguito?", le preguntó Yanina, en voz alta, a sus compañeros de El Observador. "No soy muy terapéutica, ya se sabe, soy pragmática" , reconoció, en un primer momento. "Para comer, lo que no querían comer, es un horror lo que voy a decir...".

"Ahora me van a levantar y me van a cancelar todos pero a mí, me chupa un huevo. Ninguno de los dos (también en referencia a su otra hija, Lola). Todos en el baño, con el plato a oscuras. ¿Sabés como comieron verdura?", recordó la conductora del programa radial.

¿CÓMO TERMINÓ LA ANÉCDOTA DEL PAÑAL?

"Lo vivo que era... Dieguito agarraba el pañal, se lo ponía, cagaba, se los sacaba y los escondía detrás de la cuna", contó Yanina, también presentadora de SQP, en las tardes noches de América, sobre la "trapa" que hacía su hijo para intentar "engañarla".

"De repente, encontré siete pañales cagados atrás de la cuna. Y ahí le dije ´mirá macho, si vos sos piola para ponerte el pañal, cagar en el pañal, sacártelo y esconderlo, a partir de hoy no compro más pañales y se caga en el baño´. Y así fue. Es buenísimo, hijos del rigor. Yo no compré pelela, adaptador de inodoros, no se me ahogaron. Para mi, esas son todas pelotudeces". Corta la bocha.

Yanina Latorre, polémica crianza

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