Yanina Latorre, imparable contra Ana Rosenfeld

"No me gusta la abogada panelista. Punto uno: no me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura", dijo, en referencia al comportamiento de la famosa abogada.

yanina latorre rosenfeld 2.mp4

"La abogada panelista no entiende el código del laburo. Nosotros ahí vamos a laburar, no somos Susana Giménez. Los chicos que están ahí, hacen el programa y se los trata con respeto", señaló con dureza la histórica panelista, quien además reveló que Ana Rosenfeld la amenazó con demandarla por retuitear.

"También me molesta que es chupamedias, que no dice nunca la verdad, que defiende lo indefendible de todos sus amigos. Yo voy a laburar, me preparo, estoy informada. Y esta señora, que todo te lo tira abajo, en un momento me hizo callar cuando nos estaba yendo bien, era el pico de rating del programa, me hizo callar", protestó.

yanina latorre rosenfeld.mp4

"Mi consejo, abogada panelista, sería: andá, aprendé, cerrá un poco el or..., escuchá a tus compañeros, aprendé a laburar y no quieras interrumpir porque te da celo o envidia que al otro le vaya bien. Yo juro por mis hijos que todo esto que conté es verdad", sentenció.

La pelea entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld comenzó la semana pasada con un tenso cruce al aire en LAM cuando la abogada le pidió que deje hablar un poco a las otras panelistas. Acto seguido, la esposa de Diego Latorre se enfureció y prometió que de ahí en más la iba a "padecer". Y cumplió.