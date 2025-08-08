Por qué Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, hoy podría ser declarado culpabble

En diálogo con ISPA, el programa de Diego Moranzoni en Net Tevé, el abogado representante de Julieta, el doctor Javier Baños -del estudio jurídico de Fernando Burlando-, expuso públicamente las razones por las cuales ya se podría conocer el destino de Contardi. de cara a la próxima resolución judicial.

“Hoy fue tomando un pco más de conciencia Claudio Contardi porque la acusación es muy delicada, sumamente grave. El mínino de la pena son ocho años y el máximo son 50 años. Hay una cantidad tremenda de elementos que se fueron acumulando y quizás haya sido un poco inconsciente, sobre todo en los primeros momentos de la investigación porque, centrado en la estrategia de defensa, impusieron palos para que nunca se llegue al juicio”, explicó Baños, sobre lo sucedido en el tribunal.

“No se quiso someter a la pericia psicológica ni la psiquiátrica. Es una verdadera locura, no entiendo su estrategia. Tenía un abogado defensor y le renunció antes de que empiece la feria judicial, luego le designaron uno de oficio y el día del debate apareció con otros dos. Todo el tiempo estuvieron poniendo palos en la rueda para que no se llegue. Está recontra comprometido, ayer declararon ocho personas e incluso la declaración de él es una prueba de cargo", agregó, el abogado defensor de Prandi.

CONTARDI, ¿A UN PASO DE QUEDAR PRESO?

“Mañana alegamos. La prueba ya se produjo, declararon ocho testigos el primer día, ocho testigos hoy y se terminó de producir la prueba. Solo faltan los alegatos, podríamos haber alegado hoy pero el Tribunal dispuso que sea mañana a partir de las 10 de la mañana“, anticipó Baños, representante legal de Julieta, en las últimas horas del jueves.

"Mañana, si quiere el Tribunal, puede anticipar el veredicto. Puede decir: ‘Anticipamos el veredicto, es culpable o inocente’. Se suele anticipar cuando, por lo general, cuando viene una persona detenida y ellos dicen ‘es inocente’, entonces, adelantan el veredicto absolutorio y lo dejan en libertad en ese momento“, desarrolló Javier.