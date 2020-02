"¿Ya bajaste a Cinthia del chat de WhatsApp?", preguntó Latorre al aire del programa y, aún sorprendido por el cuestionamiento de su compañera de trabajo, el conductor le respondió: "¿La tengo que bajar?". Por lo que la ex mujer de Diego Latorre insistió en que era necesario porque "vos (por De Brito) bajaste del chat a muchas antes de que se vayan del programa".

Al ver que toda esa situación se estaba produciendo en vivo por El Trece y que ella aún no logró encontrar otro trabajo en el que desempeñarse, Cinthia no dudo en mostrar su enojo en las redes sociales y afirmó: "no entiendo cuál es el sentido de festejar que alguien se queda sin laburo... No hay que escupir para arriba".

Pero los dichos de Fernández terminaron por enfurecer a De Brito, quien rápidamente le pidió que "no me uses para tus novelas @cinthifernandez. Te eliminé del chat oficial pero bien sabés que estás en otro. Y siempre supiste que era un reemplazo temporal" y acompañó el mensaje con una captura de pantalla de otro grupo de Whatsapp en el que se puede ver que la bailarina está entre sus integrantes.

Sobre esa misma línea, Yanina concluyó señalando "el drama que hace por nada; que huevos debe tener (Martín) Baclini".

Por otro lado, Latorre expresó en LAM su preocupación por la salud de su hija Lola, quien se encuentra de vacaciones junto a su novio Jerónimo González Chaves en Tailandia, uno de los países al que se propagó el coronavirus. "La tengo a Lolita en Tailandia, con el barbijo; yo venía tranquila porque estaba en la islas del país. Ahí cuando hace calor y hay viento no es tan preocupante. Pero en la ciudad, que está más fresco y no hay tanto viento, la cosa es distinta, más preocupante", explicó.

Al mismo tiempo que indicó que "al principio ella me llamó y me dijo que estaba con un miedo terrible", aunque advirtió que con el paso de los días y tomando las medidas de prevención pertinentes "se le bajó un poco el miedo porque en Bangkok, que es la ciudad de Tailandia donde está ahora, estaba todo cerrado por prevención. Porque hubo un solo caso en Tailandia, pero se revolucionó todo".