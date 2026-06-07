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El último adiós al Indio Solari: las imágenes del histórico velorio en Avellaneda

Miles de fanáticos le brindan el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un recorrido por las mejores imágenes de su despedida.

Una incesante marea de miles de fanáticos llegó este domingo al Polideportivo "José María Gatica" de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para brindarle el último adiós Carlos Alberto “Indio” Solari, que murió el último viernes a los 77 años.

El velorio público comenzó a las 10, en un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo. Desde la noche del sábado, cientos de seguidores del exlíder de Los Redondos se sumaron a participar de la vigilia sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan sólo metros del predio municipal.

La ceremonia, que se llevará a cabo "hasta que haga falta", según explicó su familia, está dominada por el dolor de sus fanáticos.

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El velorio se realiza en el Polideportivo

El velorio se realiza en el Polideportivo "José María Gatica", de Avellaneda.

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Los fanáticos del Indio Solari se retiran entre lágrimas tras el último adiós.

Los fanáticos del Indio Solari se retiran entre lágrimas tras el último adiós.

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Los seguidores del Indio Solari comenzaron a ingresar al velorio desde las 10 de la mañana.

Los seguidores del Indio Solari comenzaron a ingresar al velorio desde las 10 de la mañana.

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Miles de personas esperan para ingresar a la despedida del artista.

Miles de personas esperan para ingresar a la despedida del artista.

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Bandera de River en mano, un grupo de fanáticos del cantante se retira del último adiós.

Bandera de River en mano, un grupo de fanáticos del cantante se retira del último adiós.

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Se espera una larga despedida al exlíder de Los Redondos.

Se espera una larga despedida al exlíder de Los Redondos.

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El dolor por la muerte del artista se repite entre sus fanáticos.

El dolor por la muerte del artista se repite entre sus fanáticos.

Fotos de la Agencia Noticias Argentinas

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