El último adiós al Indio Solari: las imágenes del histórico velorio en Avellaneda

Miles de fanáticos le brindan el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un recorrido por las mejores imágenes de su despedida.
Una incesante marea de miles de fanáticos llegó este domingo al Polideportivo "José María Gatica" de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para brindarle el último adiós Carlos Alberto “Indio” Solari, que murió el último viernes a los 77 años.
El velorio público comenzó a las 10, en un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo. Desde la noche del sábado, cientos de seguidores del exlíder de Los Redondos se sumaron a participar de la vigilia sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan sólo metros del predio municipal.
La ceremonia, que se llevará a cabo "hasta que haga falta", según explicó su familia, está dominada por el dolor de sus fanáticos.
Fotos de la Agencia Noticias Argentinas
comentar