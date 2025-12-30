Zaira Nara con novio francés

La modelo y conductora, que pasa sus vacaciones en Punta del Este, fue vista con un polista francés Robert Storm.
Luego de su separación del polista Facundo Pieres, por "diferencias en sus proyectos de vida", en julio de este año, Zaira Nara volvió a enamorarse de un hombre que practica profesionalmente el mismo deporte que su último ex.
En la última edición de la revista ¡HOLA! Argentina, en la fotografía que ilustra la nota de tapa se ve a Zaira Nara muy sonriente y relajada en José Ignacio -Punta del Este, Uruguay- junto al polista y empresario francés Robert Strom, de 37 años, que habla perfectamente el español y vive entre Palm Beach y los castillos europeos.
Con un look descontracturado -short de jean y musculosa para ella, pareo amarillo, remera gris y pies descalzos para él-, la pareja fue vista el sábado 28 de diciembre haciendo compras en un supermercado de Punta del Este, donde compraron cervezas y algunos alimentos. Luego de cargar nafta y se alejaron juntos se fueron a bordo del Mehari de Zaira que maneja en las playas uruguayas.
Robert Strom es soltero, millonario y polista profesional, tiene 4 de hándicap -Facundo Pieres, el ex de Zaira, tiene 10- y juega para Sainte Mesme, la organización fundada por su abuelo, el aristócrata y empresario francés Robert Zellinger de Balkany, una figura muy influyente del Viejo Continente y dueño de un importante imperio de centros comerciales, una de las más destacadas de Francia
En 2024, el nuevo novio de la argentina sumó un nuevo logro a su carrera deportiva al consagrarse campeón de la Copa de Bronce en Sotogrande con el equipo Les Lions/Sainte Mesme. Además, de hablar español con fluidez y mantiene un vínculo estrecho con nuestro país al que visita con frecuencia para disputar torneos y asistir al Abierto Argentino de Polo.
Robert Strom es cuñado de Clemente “Corchito” Zavaleta -hijo de María Emilia, una de las Trillizas de Oro-, y está casado con su hermana Isabelle, juntos comparten la pasión por el polo y el amor por los caballos.
Las imágenes que llegan desde José Ignacio parecen marcar el inicio de una nueva etapa sentimental para Zaira Nara.
comentar