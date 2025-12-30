Zaira Nara con novio francés

En la última edición de la revista ¡HOLA! Argentina, en la fotografía que ilustra la nota de tapa se ve a Zaira Nara muy sonriente y relajada en José Ignacio -Punta del Este, Uruguay- junto al polista y empresario francés Robert Strom, de 37 años, que habla perfectamente el español y vive entre Palm Beach y los castillos europeos.

Con un look descontracturado -short de jean y musculosa para ella, pareo amarillo, remera gris y pies descalzos para él-, la pareja fue vista el sábado 28 de diciembre haciendo compras en un supermercado de Punta del Este, donde compraron cervezas y algunos alimentos. Luego de cargar nafta y se alejaron juntos se fueron a bordo del Mehari de Zaira que maneja en las playas uruguayas.

Robert Strom es soltero, millonario y polista profesional, tiene 4 de hándicap -Facundo Pieres, el ex de Zaira, tiene 10- y juega para Sainte Mesme, la organización fundada por su abuelo, el aristócrata y empresario francés Robert Zellinger de Balkany, una figura muy influyente del Viejo Continente y dueño de un importante imperio de centros comerciales, una de las más destacadas de Francia

En 2024, el nuevo novio de la argentina sumó un nuevo logro a su carrera deportiva al consagrarse campeón de la Copa de Bronce en Sotogrande con el equipo Les Lions/Sainte Mesme. Además, de hablar español con fluidez y mantiene un vínculo estrecho con nuestro país al que visita con frecuencia para disputar torneos y asistir al Abierto Argentino de Polo.

Robert Strom es cuñado de Clemente “Corchito” Zavaleta -hijo de María Emilia, una de las Trillizas de Oro-, y está casado con su hermana Isabelle, juntos comparten la pasión por el polo y el amor por los caballos.

Las imágenes que llegan desde José Ignacio parecen marcar el inicio de una nueva etapa sentimental para Zaira Nara.