Beto Casella ya tiene su panel

El nuevo ciclo del conductor se estrenaría en la primera semana de febrero y ocupará el horario de las 22, después del ciclo que conduce Ángel de Brito.

image

Durante la entrevista con de Brito y sus "angelitas", el próximo conductor de América TV adelantó que el programa seguirá la misma línea del ciclo que tenía "Bendita" de El Nueve, con su humor característico y sus clásicos informes sobre lo que pasó en el día en la televisión.

Los panelistas confirmados para el nuevo programa de Beto Casella

El exlocutor de Bendita Mariano Flex

Modelo, abogada y reciente madre Alejandra Maglietti

La periodista Any Ventura

El coreógrafo Aníbal Pachano

La periodista Mariela Fernández

El astrólogo Joe Fernández

El periodista deportivo Walter Queijeiro

El ex Gran Hermano Agustín Guardis

El TikToker Enzo Aguilar

El biólogo y musico -e hijo de Beto- F ranco Casella

Actor argentino -conocido por su baja estatura- Leo Raff

Quedó pendiente la definición de dos lugares más, que no se debelaron, porque los posibles candidatos aún tienen contratos vigentes con otros programas.