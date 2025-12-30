Beto Casella ya tiene su panel

El conductor confirmó qué famosos formarán parte del panel que tendrá en su nuevo programa, que saldrá al aire en febrero del 2026, por América TV.
En la noche del lunes 28 de diciembre, el periodista Beto Casella brindó una entrevista exclusiva en el programa "LAM" de América TV, y confirmó los nombres de los famosos y periodistas que lo acompañarán en el panel de su nuevo programa en el canal, luego de abandonar Canal 9, en lo que se transformó en el gran pase del año.
El nuevo ciclo del conductor se estrenaría en la primera semana de febrero y ocupará el horario de las 22, después del ciclo que conduce Ángel de Brito.
Durante la entrevista con de Brito y sus "angelitas", el próximo conductor de América TV adelantó que el programa seguirá la misma línea del ciclo que tenía "Bendita" de El Nueve, con su humor característico y sus clásicos informes sobre lo que pasó en el día en la televisión.
Quedó pendiente la definición de dos lugares más, que no se debelaron, porque los posibles candidatos aún tienen contratos vigentes con otros programas.
comentar