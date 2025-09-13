Facundo Manes: "Milei cambió la inflación por recesión"

La agenda incluyó un desayuno en la zona, una recorrida por los locales de la calle Cuenca y un almuerzo en la tradicional cantina del Club Pacífico. Allí, el referente de Para Adelante aseguró: “El gobierno de Milei y sus funcionarios están cada vez más alejados de la realidad. Dicen que todo marcha según el plan, pero todos sabemos que no es así. Una macroeconomía ordenada con una microeconomía muerta es la paz de los cementerios. Cambiamos el ahogo de la inflación por la asfixia de la recesión. Ustedes lo viven todos los días”.

Manes también cuestionó el discurso oficial que reivindica a quienes evaden o fugan capitales, y defendió a las pequeñas y medianas empresas como “los verdaderos héroes de la economía”. “Son los que levantan la persiana sin saber si van a cubrir los costos, los que generan trabajo y pagan impuestos”, remarcó.

Facundo Manes remarcó el rol de las instituciones barriales

En el Club Pacífico, el neurocientífico resaltó el papel de las instituciones barriales como espacios de contención: “Vivimos en una sociedad impresionada, rota por dentro. Los clubes de barrio son refugios fundamentales, lugares de encuentro, de solidaridad y de vida sana. No sólo tenemos que reconstruir la economía y regenerar la política, también necesitamos volver a tejer los lazos sociales”.

Manes4

Finalmente, el candidato cerró su mensaje con una definición de campaña: “Queremos dejar atrás tanto el populismo mágico como los experimentos de laboratorio. Aspiramos a un país de clase media que nos dé paz, estabilidad y la posibilidad de progresar. Esa es la Argentina que merecemos”.