"¡A brillar, Argentina!", el guiño ricotero de Conmebol para la Selección antes del debut

La entidad sudamericana publicó una ilustración inspirada en Oktubre, el mítico disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La obra une fútbol, rock y cultura popular en la previa del estreno albiceleste en el Mundial 2026.
En la cuenta oficial de Conmebol apareció un mensaje especial para acompañar la previa del debut de la Selección argentina ante Argelia: “¡A brillar, Argentina!”. El posteo estuvo acompañado por una ilustración con una marcada inspiración en Oktubre, el segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, publicado en 1986 y convertido en una obra de culto del rock nacional.
La pieza artística toma la estética creada por el ilusttrado Rocambole, con una multitud de personajes caricaturescos sobre un fondo oscuro, aunque reemplaza los tradicionales tonos rojizos del disco por el celeste y blanco de la bandera argentina. El resultado es una postal que mezcla la mística de la Selección, el universo popular y la identidad cultural de Los Redondos.
Entre los múltiples detalles de la imagen aparecen referencias a futbolistas históricos y actuales del seleccionado nacional. Se destaca la figura de Lionel Messi, junto a otros campeones del mundo y miembros del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. También aparecen hinchas, bombos, banderas argentinas y distintos símbolos relacionados con la pasión de tribuna.
La ilustración además incorpora elementos vinculados a Argelia, rival del estreno mundialista, ya que en la parte superior puede observarse la media luna y la estrella roja características de su bandera, además de los escudos de ambas federaciones, en una clara referencia al encuentro que se disputará en Kansas City.
La publicación tuvo una rápida repercusión entre los hinchas en redes sociales, donde muchos destacaron la conexión entre la identidad futbolera argentina y el legado visual de Oktubre. Con este homenaje, Conmebol buscó darle un marco diferente al inicio del camino de la vigente campeona del mundo, con una imagen que reúne rock, memoria colectiva y la ilusión de un nuevo desafío mundialista.
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