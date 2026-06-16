"¡A brillar, Argentina!", el guiño ricotero de Conmebol para la Selección antes del debut

La publicación tuvo una rápida repercusión entre los hinchas en redes sociales, donde muchos destacaron la conexión entre la identidad futbolera argentina y el legado visual de Oktubre. Con este homenaje, Conmebol buscó darle un marco diferente al inicio del camino de la vigente campeona del mundo, con una imagen que reúne rock, memoria colectiva y la ilusión de un nuevo desafío mundialista.