¿Y si viene? Tim Payne no descartó jugar en el fútbol argentino y le tiró un guiño a la Selección en pleno Mundial

Tras el empate 2-2 ante Irán, el futbolista de Nueva Zelanda coqueteó con jugar en el país sudamericano y se mostró como un hincha más, en medio de su contratación en el Olimpia de Paraguay.

Como no podía ser de otra manera, una de las figuras más famosas de este Mundial 2026 confesó ser un hincha más de la Selección Argentina. En su primera vez en un torneo de este calibre, Tim Payne provocó que se enciendan todas las pantallas para verlo en el empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y en el post aprovechó para mostrar su cariño por la Albiceleste.