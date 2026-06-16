¿Y si viene? Tim Payne no descartó jugar en el fútbol argentino y le tiró un guiño a la Selección en pleno Mundial

Tras el empate 2-2 ante Irán, el futbolista de Nueva Zelanda coqueteó con jugar en el país sudamericano y se mostró como un hincha más, en medio de su contratación en el Olimpia de Paraguay.
Como no podía ser de otra manera, una de las figuras más famosas de este Mundial 2026 confesó ser un hincha más de la Selección Argentina. En su primera vez en un torneo de este calibre, Tim Payne provocó que se enciendan todas las pantallas para verlo en el empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y en el post aprovechó para mostrar su cariño por la Albiceleste.
Pasó a ser el menos conocido entre todos los futbolistas de todos los países con 4 mil seguidores en sus redes, a pegar el salto a los 5.8 millones. Ahora, desde el evento más masivo, volvió a recibir muestras de cariño de los hinchas albicelestes. Claro, su popularidad repentina fue gracias a la viralización de Valentín Scarsini, creador de contenido argentino.
Aprovechando la felicidad de su debut y de la correcta presentación del combinado neozelandés, el defensor de 32 años fue consultado por la posibilidad de continuar su carrera en Argentina. Con algo de prudencia, no cerró la puerta a una experiencia en la Liga Profesional en su carrera, que está por cambiar su rumbo hacia el Olimpia de Paraguay.
Enfocado en el Mundial y en hacer historia con su selección, expresó su felicidad y confesó que sería algo "a considerar". Y con un acento forzado, Payne dejó una perlita, en aliento para el campeón del mundo: "¡Aguante Argentina!.
El futbolista atravesará el traspaso desde el Wellington Phoenix al Olimpia, en gran parte gracias a la viralización masiva de su figura y, consecuentemente, de su fútbol. Su traspaso se concretará post Copa del Mundo, dependiendo de cuándo finalice su participación Nueva Zelanda y se espera el anuncio del club paraguayo en las próximas horas.
comentar