Facundo Medina volvió a hablar de las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 y reveló que hasta ¡su mama! se las creyó

El defensor de la Selección Argentina desmintió una vez más todas las versiones sobre el campeonato del mundo arreglado para España, que llegaron a hacer dudar hasta su propio entorno familiar.
Las teorías que rodean la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España quieren alejar lo deportivo y centrar el triunfo de La Roja en artimañas y arreglos corruptos. No bastaron las múltiples declaraciones de los protagonistas, en las que se los vio notablemente afligidos por haber sido superados desde el minuto cero y apenados por no obtener el bicampeonato. Y claro, la viralización no tarda nada y menos al tratarse del deporte más popular del mundo; tanto que hasta familiares de los propios jugadores empezaron a dudar sobre la derrota: fue Facundo Medina quien contó que debió frenar ¡a su mamá!
Con un toque de humor después de algunas semanas, el defensor ridiculizó estas teorías y, para ejemplificar la trascendencia que tuvo, contó detalles de una charla familiar. “Mi mamá me dice ‘Yo también dudo un poco’...", contó Medina en una nota con Ferné con Grego. Su reacción exaltada fue inmediata para frenar que su propia madre se suba al alboroto: “Le dije: ‘Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!’. ‘¡Dejate de hinchar los huevos!’, le digo".
En línea con Claudio Tapia, Lionel Scaloni y Roberto Ayala, los principales referentes de la Selección que hablaron sobre el tema, Medina respondió a las fábulas con la explicación meramente deportiva para la derrota en la final del mundo.
En otro tramo del adelanto, sin muchas pistas, el exRiver volvió a mostrarse molesto por esas versiones y expresó: “‘¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué?’, le digo. ‘Queremos ganar como todos ¿Qué te pensás?’, le digo. ‘¿Yo sabés qué?, estaría feliz. Pero nos tocó perder y hay que aceptarlo’, le digo".
No es la primera vez que el zaguero remarca su descontento con las teorías. Cuando regresó de la Copa del Mundo, habló desde el balcón de su casa en Villa Caraza y fue directo sobre el tema: "No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces".
Desde su lado, intentó bajar la espuma por la popularidad que genera el fútbol en el país. "Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente", concluyó.
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