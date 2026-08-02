Facundo Medina volvió a hablar de las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 y reveló que hasta ¡su mama! se las creyó

No es la primera vez que el zaguero remarca su descontento con las teorías. Cuando regresó de la Copa del Mundo, habló desde el balcón de su casa en Villa Caraza y fue directo sobre el tema: "No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces".

Desde su lado, intentó bajar la espuma por la popularidad que genera el fútbol en el país. "Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente", concluyó.