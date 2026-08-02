Rosalía dio su recital en Buenos Aires y se disculpó ante el público por el video post Mundial 2026: "Tremenda cagada"

La intérprete también destacó el acompañamiento que recibió de sus seguidores locales a lo largo de los años. “Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra, siempre cantan todas las canciones y le ponen todo”, afirmó. Luego dejó un mensaje directo para quienes estaban presentes en el estadio. “Quiero que sepan que mi amor por la Argentina sigue igual que el primer día”, expresó antes de agradecerles a quienes asistieron al recital. “Gracias por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Los quiero muchísimo”, concluyó.

Así se desató la bronca de los argentinos con Rosalía

El conflicto se había originado después de que España venciera a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium. Al día siguiente, Mia Khalifa publicó desde Nueva York un video en el que simulaba cantar un fragmento de “La Perla”, una canción de la artista española.

La grabación estaba acompañada por una frase irónica: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en alusión a la caída del seleccionado argentino. El episodio tomó otra dimensión cuando la cantante reposteó ese contenido en sus historias, que tenía un fragmento de su canción.

El video que reposteó Rosalía de Mia Khalifa criticando a los argentinos.

La publicación generó una catarata de críticas entre usuarios argentinos, que interpretaron el gesto como una provocación. Ambas figuras terminaron eliminando el material de sus redes, aunque el video ya había sido descargado y continuó circulando en otras plataformas.

El pedido de disculpas de Rosalía a la Argentina, a través de sus redes sociales.

Más tarde, la cantante pidió disculpas públicamente por lo ocurrido. Sin embargo, el enojo de parte del público no se disipó por completo: algunas personas incluso aseguraron que habían devuelto sus entradas para los recitales que comenzaron este sábado.