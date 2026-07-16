A horas de revelar que no canta contra los ingleses, Valu Cervantes no vió el gol de Enzo Fernández

QUÉ DIJO VALU SOBRE EL ENFRENTAMIENTO CON INGLATERRA

“A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no lo dejamos saltar tampoco... Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro", manifestó Valu, al ser consultada sobre la famosa arenga nacional, "El que no salta es un inglés".

“Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo. No, cero enemistad para nosotros. También es un país que a nosotros nos dio mucho”, remarcó Cervantes, lo que le valió una picante repercusión, sobre todo en redes sociales.