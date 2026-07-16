Fútbol |

A horas de revelar que no canta contra los ingleses, Valu Cervantes no vió el gol de Enzo Fernández

 - Por Noelia Santone

La influencer dió "otra vez la nota". En esta oportunidad, al contar qué hizo durante la picante disputa deportiva, que nos llevó a la final de la Copa del Mundo.

Valentina Cervantes, esposa de Enzo Fernández, uno de los jugadores claves en el cruce deportivo entre Inglaterra y Argentina, volvió a "encender la mecha". La influencer y madre de dos hijos con el jugador de fútbol, está vez contó qué hizo durante la dura rivalidad deportiva de las últimas horas, y sorprendió a todos. "Estaba muy nerviosa".

"No lo vi todo el partido. Cuando metió el gol Inglaterra me fui para adentro (los pasillos del estadio), vi todo lo que restó del partido adentro", confesó Valu, en diálogo con Olé, que la encontró en la tribuna del estadio, luego de terminado el enfrentamiento deportivo que llevó a la Selección Nacional, a la gran final del próximo domingo.

"Lloré, no se con quién me abracé, no las conozco, unas chicas que estaban igual que yo, muy nerviosas", contó la influencer, sobre qué hizo para mantenerse alejada del campo de juego, por los nervios que la atravesaron durante los más de noventa minutos que duró el encuentro con la "redonda".

QUÉ DIJO VALU SOBRE EL ENFRENTAMIENTO CON INGLATERRA

“A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no lo dejamos saltar tampoco... Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro", manifestó Valu, al ser consultada sobre la famosa arenga nacional, "El que no salta es un inglés".

“Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo. No, cero enemistad para nosotros. También es un país que a nosotros nos dio mucho”, remarcó Cervantes, lo que le valió una picante repercusión, sobre todo en redes sociales.

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