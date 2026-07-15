Valu Cervantes, esposa de Enzo Fernández, explicó por qué no deja que sus hijos canten contra Inglaterra

En medio de la expectativa que genera la semifinal del Mundial 2026, la esposa del jugador de la Selección reveló por qué es antiarenga.
Valentina Cervantes, esposa de Enzo Fernández, uno de los integrantes de La Scaloneta, reveló la razón por la que ella y el jugador de fútbol no deja que sus hijos reaccionen ante la famosa arenga "el que no salta es un inglés". Lo hizo en medio del fragor que significa el enfrentamiento deportivo entre la Selección Argentina y la inglesa, por la semifinal del Mundial 2026.
“A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no lo dejamos saltar tampoco”, explicó Valu, en diálogo con Aires de Santa Fe, sobre el motivo que a ella y a Enzo les llevó a mantener la conducta de no expresarse físicamente en contra del equipo que enfrenta a la Selección Argentina.
“Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro... El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo", definió, Cervantes.
“No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho”, definió la mamá de los peques, sobre una posible enemistad con el equipo inglés, dejando en claro que para ella y su esposo, también es una tierra que los "abriga", recordando que su marido actualmente juega en el Chelsea.
“Estaba muy feliz él. Compartimos un rato juntos y le dije que estaba muy orgullosa”, contó Valu, sobre la conversación que mantuvo con Enzo, tras la eliminación del equipo local al seleccionado de Egipto, en cuartos de final. “Creo que nunca terminamos de perder las esperanzas y que la fe sigue intacta para seguir pasando. Toda la gente tira para el mismo lado”.
"Todo el mundo sufre, pero creo que siendo familia es peor. Todos los argentinos estamos unidos una vez más con el mismo objetivo... Es increíble, realmente una locura. Lo que hizo Enzo es el esfuerzo de todo el año, de todo el camino recorrido. Que lo pueda hacer es una emoción total”.
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