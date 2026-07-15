Valu Cervantes, esposa de Enzo Fernández, explicó por qué no deja que sus hijos canten contra Inglaterra

CON LA EMOCIÓN A FLOR DE PIEL

“Estaba muy feliz él. Compartimos un rato juntos y le dije que estaba muy orgullosa”, contó Valu, sobre la conversación que mantuvo con Enzo, tras la eliminación del equipo local al seleccionado de Egipto, en cuartos de final. “Creo que nunca terminamos de perder las esperanzas y que la fe sigue intacta para seguir pasando. Toda la gente tira para el mismo lado”.

Valu con Enzo y sus dos hijos en común: Olivia y Benjamín.

"Todo el mundo sufre, pero creo que siendo familia es peor. Todos los argentinos estamos unidos una vez más con el mismo objetivo... Es increíble, realmente una locura. Lo que hizo Enzo es el esfuerzo de todo el año, de todo el camino recorrido. Que lo pueda hacer es una emoción total”.