Dalma Maradona revivió La mano de Dios desde Estados Unidos: "Papá, estás en todos lados"

La hija de Diego enterneció al compartir una amorosa publicación, en el partido que le dio la revancha a la Selección Argentina contra la inglesa, a cuarenta años de México 86.
Dalma Maradona conmovió a todos a compartir sus sentimientos más profundos en redes sociales en la fecha más clave de este Mundial 2026. La hija de Diego publicó imágenes en la cancha, en la previa del cruce deportivo entre Argentina e Inglaterra, y le dedicó un tierno mensaje virtual a su papá. "Debés tener explotada la compu de pedidos".
"Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera! Pero la sufrimos…Porque si no la sufrimos no somos nosotros!", comenzó Dalma en sus posteo en redes sociales que, tras el triunfo del seleccionado nacional, rápidamente se viralizó. "Y a vos que te puedo decir? Desde que me subí al avión que no paro de llorar! Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados".
"No entendes la gente lo que es ,bueno en realidad lo debes saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos! Y vos ahí firme con la selección que amas y siempre defendiste! Que orgullo ser tu hija. La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses!, compartió, Maradona, desde su cuenta oficial de Instagram.
"Igual, te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita! Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo! La alegría que me da que te recuerden con tanto amor! Seguimos! A la final!", remató, en su escrito virtual, la actriz, con las emociones a flor de piel.
Con una seguidilla de diez historias en IG, Gianinna, otra de las cinco hijas del recordado ídolo deportivo, compartió distintas publicaciones que le hicieron llegar por mensajes privados los fanáticos de su papá. Y, también, algunos videos del exídolo deportivo durante su partido ante los ingleses en el 86 como así, también, en declaraciones en entrevistas.
"Pero al mejor del mundo, hay que bancarlo... Y hay que meter con la cabeza", se le escucha decir a Diego, sosteniendo entre sus manos una remera con el apellido Messi (Lionel). Y, luego, las publicaciones de la joven continúan alentando al actual equipo como así, también, recordando las hazañas de su padre.
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