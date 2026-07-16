Dalma Maradona revivió La mano de Dios desde Estados Unidos: "Papá, estás en todos lados"

GIANINNA TAMBIÉN SE EXPRESÓ

Con una seguidilla de diez historias en IG, Gianinna, otra de las cinco hijas del recordado ídolo deportivo, compartió distintas publicaciones que le hicieron llegar por mensajes privados los fanáticos de su papá. Y, también, algunos videos del exídolo deportivo durante su partido ante los ingleses en el 86 como así, también, en declaraciones en entrevistas.

"Pero al mejor del mundo, hay que bancarlo... Y hay que meter con la cabeza", se le escucha decir a Diego, sosteniendo entre sus manos una remera con el apellido Messi (Lionel). Y, luego, las publicaciones de la joven continúan alentando al actual equipo como así, también, recordando las hazañas de su padre.