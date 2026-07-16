Iker Casillas desafió a la Argentina antes de la final: "No habrá cuarta estrella"

El exarquero y campeón del mundo con España cuestionó el planteo de Inglaterra tras la semifinal y luego chicaneó a la Selección argentina de cara a la final del Mundial 2026: "Vamos por la segunda".
Iker Casillas, histórico arquero de la selección de España y campeón del Mundial de Sudáfrica 2010, publicó una serie de mensajes en redes sociales tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, luego del triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta.
El exarquero del Real Madrid cuestionó en primer lugar la estrategia del entrenador inglés, Thomas Tuchel, después de que Anthony Gordon abriera el marcador para el conjunto británico en la semifinal.
"Marca el gol y se mete atrás. Un planteo muy conservador. No salieron del área y dejaron que Argentina creciera en el partido. Era lógico que pasara", escribió Casillas mientras se disputaba el encuentro.
Una vez consumada la victoria argentina, el español volvió a criticar el planteo de Inglaterra y sostuvo que la eliminación fue consecuencia de las decisiones tomadas por su entrenador.
"Inglaterra perdió el partido por su propio planteamiento. Durante media hora le cedió completamente la iniciativa a Argentina. Así no se puede jugar. La final será España contra Argentina. Va a ser espectacular", publicó.
Más tarde, Casillas comenzó a anticipar el duelo decisivo y dejó un mensaje desafiante dirigido al seleccionado argentino.
"No van a bordar la cuarta estrella", escribió el ex capitán español, en alusión a la posibilidad de que la Albiceleste consiga su cuarto título mundial.
Poco después reforzó esa idea con otro mensaje aún más contundente: "No habrá cuarta estrella. ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos, España!".
Las publicaciones del ex arquero tuvieron una rápida repercusión entre los hinchas argentinos, quienes recordaron los numerosos enfrentamientos que protagonizó con Lionel Messi durante los clásicos entre Real Madrid y Barcelona.
Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026 este domingo en Nueva York, en un encuentro que ya comenzó a vivirse con intensidad también en las redes sociales. El vigente campeón del mundo buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que el conjunto español intentará sumar la segunda estrella de su historia.
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