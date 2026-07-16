Iker Casillas desafió a la Argentina antes de la final: "No habrá cuarta estrella"

"Inglaterra perdió el partido por su propio planteamiento. Durante media hora le cedió completamente la iniciativa a Argentina. Así no se puede jugar. La final será España contra Argentina. Va a ser espectacular", publicó.

Más tarde, Casillas comenzó a anticipar el duelo decisivo y dejó un mensaje desafiante dirigido al seleccionado argentino.

"No van a bordar la cuarta estrella", escribió el ex capitán español, en alusión a la posibilidad de que la Albiceleste consiga su cuarto título mundial.

Poco después reforzó esa idea con otro mensaje aún más contundente: "No habrá cuarta estrella. ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos, España!".

Las publicaciones del ex arquero tuvieron una rápida repercusión entre los hinchas argentinos, quienes recordaron los numerosos enfrentamientos que protagonizó con Lionel Messi durante los clásicos entre Real Madrid y Barcelona.

Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026 este domingo en Nueva York, en un encuentro que ya comenzó a vivirse con intensidad también en las redes sociales. El vigente campeón del mundo buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que el conjunto español intentará sumar la segunda estrella de su historia.