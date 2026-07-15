Leandro Paredes: "Las Malvinas siempre serán argentinas"

El volante de la Selección se refirió a la bandera que el plantel mostró después del triunfo contra Inglaterra. Además, dijo que la clasificación a la final del Mundial por segunda vez consecutiva es "único".
Tras la victoria del seleccionado argentino por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, Leandro Paredes expresó su emoción por el boleto a la final, calificó el resultado como un “triunfo único” y se refirió a la bandera de las Islas Malvinas que el plantel exhibió al término del encuentro.
“Serán siempre argentinas”, sostuvo en referencia a la bandera que Giovani Lo Celso dejó en el campo frente a la tribuna durante el festejo de la Scaloneta. La FIFA, vale recordar, había prohibido el ingreso de elementos alusivos a las Islas Malvinas durante el cruce entre la Argentina e Inglaterra, porque “se trata de contenido político”; una medida que fue respaldada por el gobierno de Javier Milei.
Al ser consultado sobre el significado del triunfo frente al conjunto inglés, el volante aseguró que se trata de “una emoción increíble” por todo lo que representa y destacó que es “algo único”. “Ojalá la gente esté muy contenta”, afirmó en diálogo con Telefe.
Paredes sostuvo también que jugar una final del mundo es “un sueño” y tener la oportunidad de hacerlo por segunda vez consecutiva es “único”. “Uno no termina de caer ni de darse cuenta de lo que estamos haciendo. Ojalá, como dije recién, el domingo podamos darle otra gran alegría a la gente”, señaló.
Por último, reconoció que durante los minutos finales intentó mantener la concentración para no dejarse llevar por la emoción. “No hay palabras. En los últimos minutos trataba de meterme algo en la cabeza para no pensar en lo que estaba pasando, pero no podía. La emoción es muy grande, el sentimiento es único. Queda un pasito más y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo”, comentó.
Por su parte, Giuliano Simeone pidió "ir con todo el domingo" en la final contra España. “Este triunfo contra Inglaterra es un conjunto de muchas cosas, pero lo principal es que el grupo siempre está por encima de todo. Ese es el mensaje que nos bajan, te dan confianza en charlas entrenamientos y partidos”, señaló el volante.
Al retirarse del estadio, Lisandro Martínez dejó en claro su emoción por el histórico y agónico triunfo en la semifinal: "Siento orgullo de vestir esta camiseta".
“Queremos enviar un mensaje de unión a todos los argentinos”, consignó el defensor del Manchester United, que disputa su segundo Mundial y fue titular en los siete partidos junto a Cristian “Cuti” Romero en la zaga central.
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