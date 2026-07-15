Leandro Paredes: "Las Malvinas siempre serán argentinas"

Por último, reconoció que durante los minutos finales intentó mantener la concentración para no dejarse llevar por la emoción. “No hay palabras. En los últimos minutos trataba de meterme algo en la cabeza para no pensar en lo que estaba pasando, pero no podía. La emoción es muy grande, el sentimiento es único. Queda un pasito más y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo”, comentó.

Por su parte, Giuliano Simeone pidió "ir con todo el domingo" en la final contra España. “Este triunfo contra Inglaterra es un conjunto de muchas cosas, pero lo principal es que el grupo siempre está por encima de todo. Ese es el mensaje que nos bajan, te dan confianza en charlas entrenamientos y partidos”, señaló el volante.

Al retirarse del estadio, Lisandro Martínez dejó en claro su emoción por el histórico y agónico triunfo en la semifinal: "Siento orgullo de vestir esta camiseta".

“Queremos enviar un mensaje de unión a todos los argentinos”, consignó el defensor del Manchester United, que disputa su segundo Mundial y fue titular en los siete partidos junto a Cristian “Cuti” Romero en la zaga central.