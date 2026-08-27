Adam Bareiro será operado y Boca lo perderá para lo que queda del año

Consciente de este panorama, Boca tuvo que salir a buscar un nueve en el mercado y fichó a Enner Valencia, máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador y con la experiencia de haber disputado tres Copas del Mundo (Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026) que tiene 36 años y pasó por clubes de todo el mundo.

Actualmente, Miguel Merentiel es el nueve titular de Boca y Milton Giménez aparece como opción de recambio ante la aún adaptación del ecuatoriano. Por su parte, Leonel Flores y Sebastián Villa, polivalentes en ofensiva, también podrían ocupar este puesto de forma antinatural.