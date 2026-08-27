Adam Bareiro será operado y Boca lo perderá para lo que queda del año

Pese a haberse realizado un bloqueo en la zona lumbar, el delantero paraguayo volvió a sentir mucho dolor y pasará por quirófano con el objetivo de dejar atrás este problema.
Boca perderá a Adam Bareiro para lo que queda del año porque se operará por su problema lumbar, después de haberse realizado un bloqueo que terminó siendo ineficiente porque volvió a sentir mucho dolor y pasará por el quirófano con el objetivo de dejar atrás este problema. Unas horas antes, Tomás Aranda fue sometido a una operación por la rotura del peroné de su pierna derecha.
Tras el bloqueo lumbar, el paraguayo había respondido bien a los entrenamientos e incluso fue exigido por el cuerpo técnico, que se ilusionaba con poder volver a contar este septiembre con un futbolista que fue clave cuando se encontraba en óptimas condiciones físicas.
Sin embargo, esta semana experimentó mucho dolor en la zona y no pudo volver a practicar de la misma forma. El tratamiento no dio los resultados esperados y es por eso que el futbolista tomó la decisión junto al cuerpo médico de pasar por el quirófano.
Bareiro no suma minutos en Boca desde mayo y podría llegar a estar hasta ocho meses seguidos siendo baja en total. Primero, el delantero sufrió contra Huracán un doble desgarro que le impidió jugar la Copa del Mundo y después la hernia de disco lumbar.
Consciente de este panorama, Boca tuvo que salir a buscar un nueve en el mercado y fichó a Enner Valencia, máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador y con la experiencia de haber disputado tres Copas del Mundo (Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026) que tiene 36 años y pasó por clubes de todo el mundo.
Actualmente, Miguel Merentiel es el nueve titular de Boca y Milton Giménez aparece como opción de recambio ante la aún adaptación del ecuatoriano. Por su parte, Leonel Flores y Sebastián Villa, polivalentes en ofensiva, también podrían ocupar este puesto de forma antinatural.
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