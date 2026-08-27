Boca ya tiene fechas y horarios confirmados de la serie con San Pablo

El Xeneize conoció la programación de sus cruces con el club brasilero en donde buscará el pasaje a semifinales del certamen internacional.

Boca ya tiene fechas y horarios confirmados de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra San Pablo, en lo que será uno de los cruces más atractivos del certamen. El Xeneize sueña con volver a levantar un título internacional después de 18 años, cuando tuvo su última alegría en la Recopa Sudamericana 2008.