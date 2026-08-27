Boca ya tiene fechas y horarios confirmados de la serie con San Pablo

El Xeneize conoció la programación de sus cruces con el club brasilero en donde buscará el pasaje a semifinales del certamen internacional.
Boca ya tiene fechas y horarios confirmados de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra San Pablo, en lo que será uno de los cruces más atractivos del certamen. El Xeneize sueña con volver a levantar un título internacional después de 18 años, cuando tuvo su última alegría en la Recopa Sudamericana 2008.
Tras la programación de Conmebol, se dio a conocer que Boca recibirá a San Pablo el martes 8 de septiembre, a las 21.30, en La Bombonera mientras que la vuelta se disputará el 15 de septiembre a la misma hora en el mítico Morumbí, donde se definirá la serie.
San Pablo, el rival de Boca, llegó a cuartos de final de la Sudamericana tras finalizar primero en un grupo que compartió con O'higgins, Millonarios y Boston River, lo que le permitió evitar la instancia previa. Se midió recién en octavos a Bolívar, a quien eliminó con un triunfo 4 a 2 en la global.
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