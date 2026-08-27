Sorpresa: el Kily González es el nuevo entrenador de Messi en Inter Miami

El símbolo de Rosario Central tendrá su cuarta experiencia como entrenador después de iniciar su camino en los bancos en el Canalla, continuar en Unión y el frustrante reciente paso en Platense. Dirigió 68 partidos con 25 victorias, 14 empates y 29 derrotas en Central entre 2020 y 2022. Estuvo a cargo 77 encuentros con 25 triunfos, 25 pardas y 27 caídas en el Tatengue entre 2023 y 2025. Y, por último, dirigió 14 partidos con dos victorias, cinco empates y siete derrotas el año pasado.