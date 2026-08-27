Sorpresa: el Kily González es el nuevo entrenador de Messi en Inter Miami

El rosarino de 52 años, que viene de durar 14 partidos en Platense, tendrá su primera experiencia en este rol en el exterior y ni más ni menos que dirigiendo a la leyenda del fútbol.
Sorpresa: el Kily González es el nuevo entrenador de Lionel Messi en Inter Miami. El rosarino de 52 años, que viene de durar 14 partidos en Platense, tendrá su primera experiencia en este rol en el exterior y ni más ni menos que dirigiendo a la leyenda del fútbol.
El Kily reemplazará a Ángel Guillermo Hoyos en Las Garzas después de una floja vuelta del equipo a las competencias después del Mundial 2026. No hubo triunfos en los últimos cinco partidos y quedó afuera de la Leagues Cup, lo que derivó en la salida del también técnico argentino.
El Kily coincidió con Leo cuando la leyenda daba sus primeros pasos en la Selección Argentina. Ahora, ambos se reencontrarán en la Major League Soccer (MLS). Buscará apuntalar desde el banco a Messi, de 39 años y con contrato hasta el 31 de diciembre de 2028. Desde que llegó a la franquicia que dirige David Beckham, la Pulga tuvo como entrenadores a Gerardo Martino, Mascherano y Hoyos, todos compatriotas.
El símbolo de Rosario Central tendrá su cuarta experiencia como entrenador después de iniciar su camino en los bancos en el Canalla, continuar en Unión y el frustrante reciente paso en Platense. Dirigió 68 partidos con 25 victorias, 14 empates y 29 derrotas en Central entre 2020 y 2022. Estuvo a cargo 77 encuentros con 25 triunfos, 25 pardas y 27 caídas en el Tatengue entre 2023 y 2025. Y, por último, dirigió 14 partidos con dos victorias, cinco empates y siete derrotas el año pasado.
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