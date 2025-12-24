Agustín Almendra se va de Racing y seguirá su carrera en el exterior

Diego Milito no le puso trabas a Almendra y le abrió de par en par la puerta de salida del Cilindro de Avellaneda y aceptó la propuesta que llegó desde México. En esa posición, Gustavo Costas recuperará a Baltasar Rodríguez, de vuelta tras finalizar su préstamo en Inter Miami.

Por el momento, se desconocen las cifras de la operación, pero la Academia vendió la totalidad del pase del volante, que viajará en los próximos días para sumarse a la pretemporada de Necaxa de México y firmará un contrato por tres temporadas.

Con la camiseta de Racing, Almendra disputó 102 partidos (llegó al centenar contra Tigre, en los cuartos de final del Clausura), marcó seis goles y repartió ocho asistencias. Además, el volante ganó dos títulos internacionales: fue campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Pese a haber sido titular habitual para Costas, el técnico casi siempre lo sacaba a los 60 y 70 minutos, dejándolo prácticamente nunca todo el encuentro. Y, de esta manera, se fue desgastando la relación entre el entrenador y el futbolista.