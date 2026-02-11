Rosario Central vs Sportivo Belgrano juegan a pesar de la protesta policial

A través de las redes sociales, las autoridades ratificaron que el encuentro correspondiente a los 32avos de final no corre peligro y se jugará tal como estaba previsto.

El partido tendrá lugar en el estadio de Unión de Santa Fe, desde las 19:00 y contará con la televisación de TyC Sports. El ganador del cruce se enfrentará a Estudiantes de La Plata en la siguiente instancia.

El arbitro encargado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer. El asistente primero será Adrián Delbarba, y el segundo, Iván Allende, al tiempo que el cuarto arbitro quedo en cargo de Alejandro Porticella. En la Copa Argentino no se usa aún el sistema del VAR

Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, llega esta noche tras empatar 1-1 como visitante ante Aldosivi por el Torneo Apertura. En el arranque de la Liga Profesional acumula dos empates, una victoria y una derrota, en un comienzo irregular. Además tendrá el agregado de que será el debut de Ángel Di Maria en el certamen.

Por su parte, Sportivo Belgrano, que milita en el Federal A, disputará su primer partido del 2026, ya que la categoría aún no inició su competencia oficial..