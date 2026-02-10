Independiente fijó su postura por Kevin Lomónaco ante la insistencia de Atlético Mineiro

La postura oficial fue expresada por el secretario general del club, Daniel Seoane. El dirigente confirmó que llegó una nueva oferta formal desde Brasil, pero fue rechazada por no cumplir con las expectativas económicas ni deportivas. El dirigente remarcó que Lomónaco es el jugador más valioso del plantel y quieren que continúe al menos hasta junio.

El club brasileño había ofrecido inicialmente 5 millones de dólares por el 50% del pase, propuesta que fue descartada de inmediato. Luego, avanzó con una alternativa que incluía un préstamo y una obligación de compra por 7 millones de dólares por el 70% de la ficha, esquema que tampoco convenció a Independiente.

Desde Avellaneda sostienen que solo evaluarían una salida anticipada ante una oferta “realmente importante”, cercana a los 9 millones de dólares netos y con una forma de pago rápida. Más allá de la delicada situación económica, la dirigencia entiende que una venta apresurada sería contraproducente desde lo futbolístico.

Lomónaco llegó al Rojo a mediados de 2024 y, tras sus buenas actuaciones, el club adquirió el 75% de su pase al Bragantino por 3 millones de dólares, firmándole contrato hasta diciembre de 2028. Desde entonces, se consolidó como titular indiscutido y se ganó el reconocimiento de los hinchas.

El propio defensor dejó en claro que se siente cómodo en Independiente y que prioriza su crecimiento deportivo.“Si no hay algo que me convenza y que sea bueno para mi futuro, voy a seguir acá”, aseguró tras el último triunfo ante Platense, en línea con la postura que hoy sostiene el club.

La palabra de Kevin Lomónaco tras el triunfo ante Platense