Fútbol |

Independiente fijó su postura por Kevin Lomónaco ante la insistencia de Atlético Mineiro

En medio del fuerte interés y constantes ofrecimientos de Atlético Mineiro, el Rojo decidió que no se desprenderá de su principal figura en este mercado de pases.

En medio del fuerte interés y constantes ofrecimientos de Atlético Mineiro, Independiente decidió que no se desprenderá de Kevin Lomónaco en este mercado de pases. El presente del Rojo, tanto en juego como en resultados, está lejos de lo esperado y la directiva cambió de postura con respecto al defensor central.

La postura oficial fue expresada por el secretario general del club, Daniel Seoane. El dirigente confirmó que llegó una nueva oferta formal desde Brasil, pero fue rechazada por no cumplir con las expectativas económicas ni deportivas. El dirigente remarcó que Lomónaco es el jugador más valioso del plantel y quieren que continúe al menos hasta junio.

El club brasileño había ofrecido inicialmente 5 millones de dólares por el 50% del pase, propuesta que fue descartada de inmediato. Luego, avanzó con una alternativa que incluía un préstamo y una obligación de compra por 7 millones de dólares por el 70% de la ficha, esquema que tampoco convenció a Independiente.

Desde Avellaneda sostienen que solo evaluarían una salida anticipada ante una oferta “realmente importante”, cercana a los 9 millones de dólares netos y con una forma de pago rápida. Más allá de la delicada situación económica, la dirigencia entiende que una venta apresurada sería contraproducente desde lo futbolístico.

Lomónaco llegó al Rojo a mediados de 2024 y, tras sus buenas actuaciones, el club adquirió el 75% de su pase al Bragantino por 3 millones de dólares, firmándole contrato hasta diciembre de 2028. Desde entonces, se consolidó como titular indiscutido y se ganó el reconocimiento de los hinchas.

El propio defensor dejó en claro que se siente cómodo en Independiente y que prioriza su crecimiento deportivo.“Si no hay algo que me convenza y que sea bueno para mi futuro, voy a seguir acá”, aseguró tras el último triunfo ante Platense, en línea con la postura que hoy sostiene el club.

La palabra de Kevin Lomónaco tras el triunfo ante Platense

Embed

ADEMÁS: Franco Armani no tiene el alta médica y Santiago Beltrán seguirá en el arco de River

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados