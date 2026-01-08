Alarma por Rodrigo Battaglia en Boca: una molestia lo dejó fuera de la práctica

El volante había regresado hace poco tras recuperarse de un desgarro de grado II en el sóleo que lo dejó fuera de los últimos partidos del Torneo Clausura, donde había sido una pieza clave en la dupla con Leandro Paredes y sumó goles e intensidad en la mitad de la cancha. Justamente por ese rol protagónico y la proyección que tenía para el año con la vuelta de Boca a la Copa Libertadores, su situación física es seguida con lupa por el cuerpo técnico.

Si Battaglia no llega en óptimas condiciones, el entrenador tendrá que mover piezas en el armado del mediocampo para suplir su ausencia sin perder equilibrio táctico, Milton Delgado asoma como la principal variante en su posición. Sin caras nuevas a la vista, Boca espera que la molestia no pase a mayores, pero la evolución del jugador en los próximos días será clave para definir su participación en los primeros compromisos oficiales del 2026.