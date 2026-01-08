Alarma por Rodrigo Battaglia en Boca: una molestia lo dejó fuera de la práctica

El volante arrastra dolores en el tendón de Aquiles. Puso en alerta al cuerpo técnico durante la pretemporada y quedó en duda para los primeros partidos del año.
Rodrigo Battaglia, pieza fundamental en el mediocampo Xeneize, preocupó a Claudio Úbeda y al cuerpo técnico de Boca en plena pretemporada por una molestia en el tendón de Aquiles que lo obligó a trabajar diferenciado con kinesiología. El club decidió bajar las cargas para evitar que se agrave el problema y está en evaluación si entrenará con normalidad en los próximos días.
El volante había regresado hace poco tras recuperarse de un desgarro de grado II en el sóleo que lo dejó fuera de los últimos partidos del Torneo Clausura, donde había sido una pieza clave en la dupla con Leandro Paredes y sumó goles e intensidad en la mitad de la cancha. Justamente por ese rol protagónico y la proyección que tenía para el año con la vuelta de Boca a la Copa Libertadores, su situación física es seguida con lupa por el cuerpo técnico.
Si Battaglia no llega en óptimas condiciones, el entrenador tendrá que mover piezas en el armado del mediocampo para suplir su ausencia sin perder equilibrio táctico, Milton Delgado asoma como la principal variante en su posición. Sin caras nuevas a la vista, Boca espera que la molestia no pase a mayores, pero la evolución del jugador en los próximos días será clave para definir su participación en los primeros compromisos oficiales del 2026.
