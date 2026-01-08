La respuesta del presidente de Godoy Cruz sobre el pase de Andino a River: "Falta la parte del jugador"

“La oferta del Panathinaikos fue rechazada. Godoy Cruz va a elegir el socio que quiere tener a futuro, apostando por el jugador”, explicó Manzur, dejando en claro que el Tomba no quiere compartir el pase de Andino con el conjunto griego, y que solo aceptarían venderlo por la totalidad del pase, tasado en 14 millones de dólares. Caso contrario con River, con quien siempre existió voluntad para negociar.

“La parte de Godoy Cruz está, la parte de River está, falta la parte del jugador, que entiendo se definirá rápido”, dijo el presidente desde Mendoza, aunque reveló cierto temor por "factores externos que pueden confundir al chico", en referencia al reciente cambio en su representación que tuvo el jugador. En la negociación con River, Godoy Cruz se quedaría con una plusvalía del 30% en caso de una futura venta, pero el monto total de la operación aún no está confirmado.

Santino Andino tiene 20 años y viene de jugar el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina, y es un pedido exclusivo de Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de su equipo, de cara a la Copa Sudamericana y el torneo local. Desde ambas partes hay optimismo y todo quedará en la decisión del jugador de aceptar el contrato ofrecido por River o esperar nuevas ofertas de Europa.