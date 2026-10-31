Alarma en Rosario Central: Ángel Di María salió lesionado ante Sarmiento y preocupa su estado físico

El campeón del mundo pidió el cambio durante el segundo tiempo en Junín y encendió las alarmas en el equipo de Jorge Almirón. Sintió una molestia en el aductor izquierdo y será sometido a estudios.
Ángel Di María encendió las alarmas en Rosario Central durante la visita a Sarmiento de Junín por la fecha 15 del Clausura. La figura del Canalla sintió una molestia física en el segundo tiempo, pidió el cambio y debió abandonar el campo de juego, en una nueva preocupación para el equipo de Jorge Almirón en la recta final del campeonato.
La lesión se produjo cuando transcurrían los primeros minutos del complemento y el encuentro estaba igualado 1-1 en el estadio Eva Perón. Después de lanzar un pelotazo al área para Jáminton Campaz, Fideo se sentó sobre el césped y pidió asistencia, por lo que el árbitro Andrés Merlos detuvo el juego para permitir su reemplazo.
El futbolista fue sustituido por Julián Fernández y, una vez en el banco de suplentes, recibió una bolsa de hielo que se colocó sobre el aductor izquierdo, la zona donde habría sentido la molestia. La imagen generó preocupación entre los hinchas, aunque pudo retirarse sin asistencia.
La salida del rosarino representa un contratiempo importante para Almirón, que ya acumula varias bajas en el plantel. Federico Navarro y Giovanni Cantizano son otros de los futbolistas que quedaron al margen por problemas físicos, mientras que Axel Werner recién pudo regresar a la actividad.
Además, la lesión de Di María ocurrió en un momento clave para Central, que alcanzó la cima de la Tabla Anual y llegará de la mejor manera a la definición del Clausura.
Por el momento, no se conoció un parte médico oficial que determine el alcance de la dolencia. El delantero deberá someterse a estudios para establecer si se trata de una lesión muscular y conocer si estará disponible para el último compromiso de la fase regular.
El próximo desafío del Canalla será ante Estudiantes de Río Cuarto, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 16. Después comenzarán los playoffs, una instancia en la que la presencia de Di María será determinante para las aspiraciones del conjunto rosarino.
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