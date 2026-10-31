Alarma en Rosario Central: Ángel Di María salió lesionado ante Sarmiento y preocupa su estado físico

Además, la lesión de Di María ocurrió en un momento clave para Central, que alcanzó la cima de la Tabla Anual y llegará de la mejor manera a la definición del Clausura.

Por el momento, no se conoció un parte médico oficial que determine el alcance de la dolencia. El delantero deberá someterse a estudios para establecer si se trata de una lesión muscular y conocer si estará disponible para el último compromiso de la fase regular.

El próximo desafío del Canalla será ante Estudiantes de Río Cuarto, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 16. Después comenzarán los playoffs, una instancia en la que la presencia de Di María será determinante para las aspiraciones del conjunto rosarino.