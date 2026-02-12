Alberto Fernández respaldó a Gallardo antes de River-Argentinos: "Es el mejor técnico del país"

“Francamente creo que es uno de los mejores técnicos de la Argentina sino el mejor. Tiene una lógica de fútbol que yo avalo, juega al fútbol que a mí me gusta. Lo admiro y lo respeto mucho”, expresó el exmandatario, confeso hincha y socio honorario del Bicho, en la antesala del encuentro en La Paternal.

Con tono distendido, Fernández incluso bromeó con el momento que atraviesa el equipo de Núñez y le dejó un mensaje directo al DT: “Quisiera que cambie la mala racha, pero después de que juegue con nosotros. Por favor Gallardo, te merecés lo mejor, no sabés lo que valoro quién sos en el fútbol argentino, pero no empieces a dar vuelta la racha mañana. Espero que Argentinos se recomponga”.

alberto argentinos jrs Alberto Fernández se refirió a Gallardo y al presente del Bicho en la previa del duelo.

El exlíder del Partido Justicialista también destacó la capacidad de Gallardo para potenciar juveniles y puso como ejemplo a Julián Álvarez y Franco Mastantuono por su crecimiento en River y su salto a Europa y a la Selección. “Son pibes, pero ya son próceres”, afirmó y agregó que en el fútbol “siempre hace falta un poco de suerte”.

Por último, Fernández analizó el presente de Argentinos Juniors y reconoció cierta irregularidad en los resultados. “Venimos con oscilaciones, perdimos con Midland, a Sarmiento le ganamos en el último minuto. Nos cuesta mucho ganar”, señaló. Además, elogió al actual entrenador del Bicho, Nicolás Diez: “Es un muy buen técnico, es fiel al estilo de Argentinos y le gusta jugar al fútbol, no ensucia el juego”.