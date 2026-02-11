Marcelo Gallardo mantendrá a Facundo Colidio y Maximiliano Salas en el ataque de River

Pese a la falta de goles y de los silbidos a ambos en el Monumental, el Muñeco volverá a apostar por la misma dupla ofensiva para enfrentar a Argentinos Juniors en La Paternal.
Pese a la falta de goles y los silbidos que recibieron ambos en el Monumental al ser reemplazados en la derrota 4 a 1 con Tigre, Marcelo Gallardo sostendrá a Facundo Colidio y Maximiliano Salas en el ataque de River para visitar este jueves, desde las 21.15, a Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del campeonato.
El Muñeco tomó la decisión de respaldar a Salas y Colidio y no darle posibilidades a los pibes Ian Subiabre y Agustín Ruberto. Con la salida de Miguel Borja, que ya está marcando goles en su nuevo club Al Wasl de Arabia Saudita, sumando la lesión de Sebastián Driussi solo cuenta con los cuatro delanteros mencionados y se inclinó por apoyar a la experiencia.
Sin embargo, con la experiencia de titular, River convirtió cuatro goles en el Torneo Apertura y ninguno fue obra de un delantero. Gonzalo Montiel, Juan Fernando Quintero por duplicado y Lautaro Rivero marcaron los tantos del Millonario en este inicio en el campeonato.
Por otro lado, el entrenador sumó a Joaquín Freitas a la convocatoria para enfrentar a Argentinos Juniors. ¿Quién es? Delantero de la Reserva, de 19 años, que viene de marcar un doblete ante Talleres en su categoría y ya debutó en Primera el año pasado. También, Kendry Páez aparece en la nómina por primera vez.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo
