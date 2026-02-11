Fútbol |

Oscar Ruggeri: "Pensé que Gallardo renunciaba después del 4 a 1 con Tigre"

El Cabezón, que ganó la Libertadores y la Intercontinental en el Millonario, habló del presente del equipo después del golpazo con el Matador en el Monumental.

Oscar Ruggeri sorprendió con una fuerte declaración sobre el presente de River y la continuidad de Marcelo Gallardo. Tras la dura derrota por 4 a 1 ante Tigre en el Monumental, el campeón de la Libertadores e Intercontinental en el club como futbolista admitió que creyó que el Muñeco podía haber dado un paso al costado.

“Cuando terminó el partido lo enfocaron a Gallardo un rato largo y estaba con los ojos colorados. Pensé que iba arriba a renunciar. Le habían metido cuatro de local”, contó el Cabezón en ESPN. Según explicó, la seguidilla de malos resultados y el flojo funcionamiento del equipo lo llevaron a imaginar un final anticipado del ciclo, aunque luego aclaró que Gallardo “es el único capacitado para poner esto en su lugar”.

Más allá de la crítica, Ruggeri respaldó al entrenador y remarcó que es quien debe revertir la situación porque el plantel fue armado bajo su conducción. Sin embargo, también señaló que “cualquier otro técnico se hubiera ido el sábado” y planteó que a veces incluso los mejores entrenadores pueden verse superados por el contexto.

La fuerte frase de Ruggeri sobre la continuidad de Gallardo

En el análisis futbolístico, el ex central apuntó contra el mediocampo. Para él, a River le falta un volante central con carácter: “Quiero un 5 guerrero, malo, enojado, que ordene a todos. Ponzio, Enzo Pérez, Astrada… Es el puesto más importante”. Si bien reconoció la calidad de jugadores como Aníbal Moreno y Fausto Vera, consideró que no alcanza con jugar bien y que el equipo necesita mayor firmeza para evitar los constantes contragolpes.

Por último, Ruggeri también marcó la ausencia de un centrodelantero goleador. “Hay que moverse y buscar un 9 para el próximo mercado. Esto debería estar hablado desde hace un año”, sostuvo y hasta deslizó un nombre propio: Maravilla Martínez. En medio del debate por el presente de River, sus declaraciones reavivaron la discusión sobre el rumbo del equipo y el futuro del Muñeco.

