Oscar Ruggeri: "Pensé que Gallardo renunciaba después del 4 a 1 con Tigre"

“Cuando terminó el partido lo enfocaron a Gallardo un rato largo y estaba con los ojos colorados. Pensé que iba arriba a renunciar. Le habían metido cuatro de local”, contó el Cabezón en ESPN. Según explicó, la seguidilla de malos resultados y el flojo funcionamiento del equipo lo llevaron a imaginar un final anticipado del ciclo, aunque luego aclaró que Gallardo “es el único capacitado para poner esto en su lugar”.

Más allá de la crítica, Ruggeri respaldó al entrenador y remarcó que es quien debe revertir la situación porque el plantel fue armado bajo su conducción. Sin embargo, también señaló que “cualquier otro técnico se hubiera ido el sábado” y planteó que a veces incluso los mejores entrenadores pueden verse superados por el contexto.

La fuerte frase de Ruggeri sobre la continuidad de Gallardo

Embed "YO PENSÉ QUE GALLARDO RENUNCIABA LUEGO DEL 4-1"Oscar Ruggeri y su mirada sobre la situación del entrenador de River, luego de la goleada ante Tigre. Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Rz2XXQVM52 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 11, 2026

En el análisis futbolístico, el ex central apuntó contra el mediocampo. Para él, a River le falta un volante central con carácter: “Quiero un 5 guerrero, malo, enojado, que ordene a todos. Ponzio, Enzo Pérez, Astrada… Es el puesto más importante”. Si bien reconoció la calidad de jugadores como Aníbal Moreno y Fausto Vera, consideró que no alcanza con jugar bien y que el equipo necesita mayor firmeza para evitar los constantes contragolpes.

Por último, Ruggeri también marcó la ausencia de un centrodelantero goleador. “Hay que moverse y buscar un 9 para el próximo mercado. Esto debería estar hablado desde hace un año”, sostuvo y hasta deslizó un nombre propio: Maravilla Martínez. En medio del debate por el presente de River, sus declaraciones reavivaron la discusión sobre el rumbo del equipo y el futuro del Muñeco.