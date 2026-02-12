Fue campeón con Independiente y Racing, se fue de San Lorenzo y ahora jugará en la Primera C

Nery, que ganó la Copa Sudamericana 2017 en el Rojo y levantó la Superliga 2018-19 y Trofeo de Campeones 2019 en La Academia, reconoció la dificultad del Ascenso. "La Primera C es una categoría muy dura, todos tienen la ilusión del ascenso. Es la primera vez que me va a tocar jugarla pero siempre miré fútbol y conozco todo".

"Es uno de los desafíos más importantes de mi carrera porque el club busca ascender este año después de varios en los que viene luchando por este objetivo. Me voy a brindar al máximo por esta camiseta y dejar todo para que se pueda dar el ascenso", aseguró el mediocampista, transformado en zaguero en este último tiempo, de 35 años.

El pase del mercado de la categoría se gestó durante muchos años con llamadas de Julio Leidi, vicepresidente de la institución, que tiene una buena relación con el futbolista. El dirigente logró que el jugador le prometiera años atrás que se pondría la camiseta del club y el surgido en Rosario Central cumplió su palabra.

Lejos de estar colgado, Nery viene de disputar 16 partidos en la temporada pasada en el Ciclón, en la que fue casi siempre suplente de Jhohan Romaña y de Gastón Hernández. Su contrato finalizó en diciembre y decidió no renovar para volver a su querida Rosario.

De la mano de Miguel Ángel Russo, Nery debutó profesionalmente en Rosario Central el 18 de agosto de 2012 frente a Boca Unidos en la B Nacional: entró a los 27 minutos del segundo tiempo y marcó el gol de la victoria 2 a 1 de visitante. Fue uno de los titulares indiscutidos de ese gran equipo del Canalla que se consagró campeón de la Segunda División y logró el retorno del club a la máxima categoría, donde ha permanecido hasta el momento.

Tras el título y ascenso, Nery se dio el gusto de jugar con Central durante tres temporadas en Primera División, donde le ganó varios clásicos a Newell's e incluso le marcó un gol desde afuera del área. En 2015 fue vendido al exterior: se puso la camiseta de Querétaro y allí ganó la Copa México.

Sin embargo, no consiguió continuidad y fue cedido a préstamo a Independiente, donde logró un gran rendimiento en varios partidos y levantó la Copa Sudamericana 2017 (último título del Rojo) con Ariel Holan de entrenador. Al finalizar su cesión, ¡fue prestado a Racing! y luego comprado por sus buenas actuaciones, llegando a completar seis temporadas en el club.

Nery ganó la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019 en el gran equipo de Eduardo Coudet, a quien extrañó el pueblo racinguista hasta la llegada de Gustavo Costas. Además, como Tata Brown en la final de México 86', Nery jugó muchos minutos con el brazo lastimado en el histórico clásico ganado de Racing a Independiente con nueve jugadores. Su fútbol y su entrega es agradecida al día de hoy cada vez que se cruza con un hincha de La Academia.

Tras casi una década en Avellaneda, entre sus pasos en Independiente y Racing, Nery jugó en Universidad de Chile (2022-2023), Lanús (2024) y San Lorenzo (2025) antes de llegar a Central Córdoba de Rosario. Hoy, el futbolista que cambió camisetas con volantes de la talla de Juan Sebastián Verón y Fernando Gago, revoluciona el Ascenso.

“Sumamos a un futbolista con nivel internacional que está vigente y sobre todo con ganas de seguir haciendo cosas en el fútbol más allá de todo lo que logró como jugador. Estamos armando un equipo competitivo con la idea clara de formar el mejor equipo posible”, comentó Diego Acoglanis, entrenador de Central Córdoba (R). Nery ya hizo historia con camisetas pesadas y en canchas llenas de flashes y ahora buscará hacerlo en el apasionado y aguerrido Ascenso.