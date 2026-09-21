Aldosivi le ganó a Atlético Tucumán y sueña con quedarse en Primera División

Aldosivi está anteúltimo en la tabla anual y en la de los promedios pero está perdiendo la categoría porque el último de ambas es Estudiantes de Río Cuarto. En este panorama, el León del Imperio bajaría a la Primera Nacional por su promedio, mientras que el Tiburón por la anual. Ahora, sumó tres puntos de oro para llegar a 16 unidades en la anual y acortar distancia con Riestra (21), Central Córdoba (24) y Platense (25) con seis jornadas por delante.