Aldosivi le ganó a Atlético Tucumán y sueña con quedarse en Primera División

El Tiburón venció por 1 a 0 al Decano como local con un gol de Tomás Fernández y recortó distancia con Riestra en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.
Aldosivi le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán en Mar del Plata y sueña con quedarse en Primera División. Tomás Fernández anotó el gol del triunfo local en la tarde fría de La Feliz y el Tiburón recortó distancia con Riestra y otros rivales en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.
El equipo dirigido por Javier Sanguinetti se llevó un triunfo con merecimiento porque generó más situaciones de peligro, sufriendo poco en su arco ante un Decano que ésta vez no tuvo peso ofensivo en sus contraataques. El conjunto comandado por Julio César Falcioni no tuvo una buena actuación.
Tomás Fernández, a los 11 minutos del complemento, marcó el gol de la victoria tras una buena secuencia de pases con Santiago Moya. Previamente, Luis Ingolotti, arquero del visitante, le había tapado un remate a quemarropa al propio Fernández, que encontró revancha tan solo unos minutos después.
Aldosivi está anteúltimo en la tabla anual y en la de los promedios pero está perdiendo la categoría porque el último de ambas es Estudiantes de Río Cuarto. En este panorama, el León del Imperio bajaría a la Primera Nacional por su promedio, mientras que el Tiburón por la anual. Ahora, sumó tres puntos de oro para llegar a 16 unidades en la anual y acortar distancia con Riestra (21), Central Córdoba (24) y Platense (25) con seis jornadas por delante.
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