Independiente Rivadavia le ganó a Aldosivi un partidazo en Mendoza

El local volvió a ponerse en ventaja a los 19 minutos, cuando José Florentín desvió de cabeza una pelota que había llegado al área tras una segunda jugada. El tanto fue revisado durante varios minutos por el VAR debido a un agarrón de Alex Arce sobre Martín García que Darío Herrera finalmente desestimó y convalidó.

Aldosivi buscó nuevamente el empate y asumió riesgos, pero antes del descanso recibió otro golpe. A los 43 minutos, Herrera fue llamado por el VAR y sancionó una mano de Nicolás Cordero, aunque la acción se había producido luego de un cabezazo de Arce que impactó en el brazo del jugador. El propio Arce ejecutó el penal a los 47 minutos y marcó el 3-1.

En el segundo tiempo, Aldosivi salió decidido a cambiar la historia, se adueñó de la pelota y comenzó a generar ocasiones claras. En los primeros 15 minutos tuvo cuatro oportunidades, entre ellas dos intervenciones de Bolcatto ante Tomás Fernández y una definición de Gaitán que pasó cerca del arco tras la salida del arquero.

El equipo marplatense encontró el descuento a los 13 minutos. Fernández recibió dentro del área por la derecha y envió un centro a media altura que Lucas “Pata” Castro conectó de palomita para establecer el 2-3. El gol le dio más impulso a Aldosivi, que continuó buscando el empate y presionando al conjunto mendocino.

Independiente Rivadavia logró sostener la ventaja, aunque Aldosivi siguió atacando hasta el cierre. A los 46 minutos, Joaquín Pombo volvió a descontar y puso el 3-4, pero el conjunto de Sanguinetti no tuvo tiempo para alcanzar la igualdad y terminó perdiendo nuevamente fuera de Mar del Plata.

Aldosivi además había sufrido una baja sensible antes del comienzo del partido, ya que Andrés Vombergar, goleador del equipo con cuatro tantos en el segundo semestre, sintió una dolencia muscular en el isquiotibial de la pierna derecha durante el calentamiento. Nicolás Cordero ocupó su lugar en el once titular y ahora habrá que esperar su evolución de cara al próximo partido, el lunes 21 como local ante Atlético Tucumán.