Con tres partidos, se cierra la fecha 10 del Torneo Clausura: hora, tv y posibles formaciones

Cómo llega Atlético Tucumán

El Decano llega con 13 puntos en nueve fechas y ocupa el octavo lugar de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

En su última presentación por el Clausura perdió 2-1 ante River en Tucumán. Sin embargo, viene de conseguir una importante clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, después de eliminar a Independiente Rivadavia por penales tras empatar 1-1.

Posible 11 de Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Posible 11 de Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Aldosivi Necesita ganar para seguir en pie en primera

Barracas Central vs. Independiente Rivadavia

Barracas Central y Independiente Rivadavia se enfrentan este lunes desde las 19:00, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Lamolina, mientras que Silvio Trucco estará en el VAR.

Cómo llega Barracas Central

El Guapo llega después de empatar 1-1 ante Banfield en el Florencio Sola y suma 12 puntos en nueve partidos en el Clausura.

El equipo dirigido por Damián Ayude buscará volver al triunfo después de una racha de siete partidos sin victorias entre todas las competencias. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 3-1 ante Estudiantes.

Cómo llega Independiente Rivadavia

La Lepra mendocina suma 14 puntos en nueve fechas y llega después de quedar eliminada de la Copa Argentina. En los cuartos de final empató 1-1 ante Atlético Tucumán y cayó por penales.

El equipo de Alfredo Berti buscará recuperarse rápidamente de ese golpe y volver a sumar en el Clausura. Además, Independiente Rivadavia continúa en lo más alto de la Tabla Anual.

Posible 11 de Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martín, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra, Gonzalo Maroni y Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Posible 11 de Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez o Alex Vigo, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Maximilano Salas y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Sigue la ilusión del Guapo por volver a jugar una copa internacional

Lanús vs. Estudiantes

Lanús y Estudiantes se enfrentan este lunes desde las 21:15, en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido será televisado por ESPN Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez y el VAR estará a cargo de Sebastián Bresba.

Cómo llega Lanús

El Granate atraviesa un buen momento en el campeonato y consiguió dos victorias consecutivas. Primero derrotó 1-0 a Defensa y Justicia y luego goleó 3-0 a Deportivo Riestra.

Con esos resultados llegó a 13 puntos y volvió a ubicarse en puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino intentará aprovechar la localía para conseguir su tercera victoria seguida.

Cómo llega Estudiantes

El Pincha llega con el envión de haber conseguido la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo de Alexander Medina eliminó a Corinthians después de vencerlo 1-0 en San Pablo y cerrar la serie con un 2-1 global.

Por el Clausura, Estudiantes viene de derrotar 2-1 a Platense y buscará sumar nuevamente para mejorar su posición en la Zona A.

Posible 11 de Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Posible 11 de Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.