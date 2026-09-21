Los jugadores de la Selección Argentina ya palpitan la despedida de Messi: qué dijeron al llegar al país

Los futbolistas convocados por Scaloni comenzaron a arribar para la próxima fecha FIFA y hablaron sobre el esperado adiós del capitán en el último encuentro amistoso, el 6 de octubre ante Benín.
La llegada de los integrantes de la Selección Argentina al país estuvo marcada por un tema inevitable: el último partido de Lionel Messi con la celeste y blanca. Los protagonistas expresaron sus sensaciones antes de una jornada que tendrá un significado especial.
Uno de los primeros en aterrizar fue Valentín Barco, quien se refirió al amistoso ante Benín y a la despedida del capitán. En diálogo con ESPN, manifestó: “Estamos todos muy emocionados y esperamos estar a la altura en su despedida. Nadie se imagina una Selección sin él, es un vacío muy grande el que va a dejar, imposible de llenar”.
También habló Agustín Giay, quien puso el foco en la posibilidad de compartir los últimos minutos con el referente. El defensor reconoció la mezcla de tristeza y disfrute que genera la situación: “Es algo triste, pero obviamente que vamos a disfrutar mucho”. Y agregó: “No me gusta molestarlo, pero si se da la oportunidad le voy a pedir la última foto”.
Nicolás Tagliafico, por su parte, remarcó que el plantel deberá asimilar una nueva etapa. El lateral destacó todo lo vivido durante estas dos décadas: “Hay que asimilarlo, hay trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como selección. Pasaron 20 años con el mejor jugador. Va a ser duro pero hay que asimilarlo”. Luego, añadió: “Estoy en la última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible".
La emoción también apareció en las palabras de Facundo Medina. El defensor valoró el legado dejado por el capitán y señaló: "Estoy triste, nos dio muchas alegrías, nos dio todo. Es una persona humana y hay que respetar su decisión. Hay que despedirlo de la mejor manera y que lo disfrute tanto él como su familia. Es un ejemplo para todos hay que aprender de su grandeza".
Exequiel Palacios coincidió en remarcar la dimensión de la ausencia que quedará tras el adiós. El mediocampista destacó el peso del capitán dentro del grupo: "Nos va a dejar un vacío muy grande Leo, es nuestro capitán, el mejor del mundo. Vamos a disfrutar de esta semana para despedirnos de él".
La Albiceleste tendrá por delante una serie de amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El primer compromiso será en el Estadio Mario Alberto Kempes, mientras que los otros dos encuentros se disputarán en el Monumental, escenario que será protagonista de una de las jornadas más emotivas para el seleccionado.
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