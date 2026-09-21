Los jugadores de la Selección Argentina ya palpitan la despedida de Messi: qué dijeron al llegar al país

"ES DURO CUANDO PASAN ESTAS COSAS, TARDE O TEMPRANO IBA A PASAR. VA A SER DURO". Nicolás Tagliafico llegó al país para decir presente en la despedida de Leo Messi de la Selección Argentina.



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La emoción también apareció en las palabras de Facundo Medina. El defensor valoró el legado dejado por el capitán y señaló: "Estoy triste, nos dio muchas alegrías, nos dio todo. Es una persona humana y hay que respetar su decisión. Hay que despedirlo de la mejor manera y que lo disfrute tanto él como su familia. Es un ejemplo para todos hay que aprender de su grandeza".

"ESTOY UN POCO TRISTE, NOS DIO MUCHAS ALEGRÍAS". Facu Medina llegó a Buenos Aires y se refirió al retiro de Leo Messi de la Selección Argentina.



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Exequiel Palacios coincidió en remarcar la dimensión de la ausencia que quedará tras el adiós. El mediocampista destacó el peso del capitán dentro del grupo: "Nos va a dejar un vacío muy grande Leo, es nuestro capitán, el mejor del mundo. Vamos a disfrutar de esta semana para despedirnos de él".

La Albiceleste tendrá por delante una serie de amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El primer compromiso será en el Estadio Mario Alberto Kempes, mientras que los otros dos encuentros se disputarán en el Monumental, escenario que será protagonista de una de las jornadas más emotivas para el seleccionado.