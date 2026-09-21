Sebastián Villa cruzó a Davo Xeneize y La Cobra por sus críticas: "Al lado mío son chiquititos"

El delantero de Boca cuestionó a los streamers por sus opiniones sobre su rendimiento y recibió respuestas de ambos durante sus transmisiones.
Una charla distendida durante una comida con otros creadores de contenido terminó con Sebastián Villa en el centro de una polémica. El delantero de Boca apuntó contra Davo Xeneize y La Cobra, dos reconocidos streamers vinculados a la comunidad del club, a raíz de las críticas que recibió sobre sus actuaciones.
"A mí no me gusta vender humo. Ellos son dos vende humo. Yo no les he hecho nada, solo por ser simpatizantes de Boca creen que tienen el derecho de estar difamando a las personas. Eso no me gusta", expresó el atacante al referirse a los comentarios de ambos durante sus directos.
En ese contexto, el futbolista también cuestionó el conocimiento futbolístico de los creadores. "A veces me salen los streams, pero habla mucho de fútbol y en la cancha nada, al lado mío son chiquititos", sostuvo.
Las declaraciones no tardaron en llegar al canal de Davo Xeneize. El streamer recordó que había cuestionado la incorporación del colombiano desde el comienzo y explicó el motivo de sus opiniones. "En primer lugar, yo cuando llegó Villa a Boca me puse en contra de esa negociación, para mí Boca no tendría que haber gastado siete palos en Villa", manifestó.
Además, remarcó que sus críticas forman parte de su mirada como hincha y aseguró que el jugador también está en condiciones de responderle. "Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no me puede criticar a mí? Yo lo critico a él, él me critica a mí, está perfecto. Él tiene todo el derecho del mundo a enojarse conmigo, así como yo tengo todo el derecho del mundo como hincha de Boca a analizar su contratación o sus partidos. Que diga lo que quiera".
La Cobra, en cambio, decidió restarle importancia al cruce y descartó la posibilidad de entrar en una discusión pública con el delantero. "Me chupa un huevo, literal, con todo respeto me chupa un huevo", respondió ante los mensajes de sus seguidores.
Luego, el streamer explicó que no pretende dedicarle tiempo a quienes lo cuestionan. "No invierto mi tiempo en gente que gaste mi tiempo insultándome a mí o a mis amigos. Me da igual si es un pibe del chat o un delantero de Boca", concluyó.
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