Sebastián Villa cruzó a Davo Xeneize y La Cobra por sus críticas: "Al lado mío son chiquititos"

Davo Xeneize se pronuncia de manera contundente tras las críticas de Sebastián Villa.



"Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no puede criticarme a mí? ¿Por qué tengo que enojarme o tengo que contestarle? Yo lo critico a él, él me critica a mí y está perfecto, cada uno… pic.twitter.com/B6X3JtLPMU — Terreno Viral (@terrenoviral) September 21, 2026

Además, remarcó que sus críticas forman parte de su mirada como hincha y aseguró que el jugador también está en condiciones de responderle. "Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no me puede criticar a mí? Yo lo critico a él, él me critica a mí, está perfecto. Él tiene todo el derecho del mundo a enojarse conmigo, así como yo tengo todo el derecho del mundo como hincha de Boca a analizar su contratación o sus partidos. Que diga lo que quiera".

La Cobra, en cambio, decidió restarle importancia al cruce y descartó la posibilidad de entrar en una discusión pública con el delantero. "Me chupa un huevo, literal, con todo respeto me chupa un huevo", respondió ante los mensajes de sus seguidores.

“ME CHUPA TRES HUEVOS Y MEDIO. Ojalá haga muchos goles en Boca. Nunca necesité de la polémica para estar donde estoy” - la reacción de La Cobra a los dichos de Sebastián Villa sobre su persona https://t.co/mYA9bgI8oj pic.twitter.com/M3vcjY6Jr5 — PaseClave (@paseclave__) September 21, 2026

Luego, el streamer explicó que no pretende dedicarle tiempo a quienes lo cuestionan. "No invierto mi tiempo en gente que gaste mi tiempo insultándome a mí o a mis amigos. Me da igual si es un pibe del chat o un delantero de Boca", concluyó.