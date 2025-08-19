Alejandro Garnacho quiere jugar en Chelsea: rechazó la oferta de un club gigante

El futbolista argentino se plantó en su decisión de dejar Manchester United en este mercado de pases y no juega desde el 21 de mayo de este año. Por este motivo es que su entrenador, el portugués Ruben Amorim, ya no lo tiene en consideración.

Garnacho tiene su contrato arreglado con el conjunto londinense, pero queda que los clubes se pongan de acuerdo en las condiciones de la transferencia. “Me venden o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 o 12 meses”, había manifestado a pesar de que su vínculo recién finaliza en junio de 2028.

El último partido de Garnacho en Manchester United fue la derrota ante Tottenham por 1 a 0 en la final de la Europa League. A los cuatro días ni siquiera fue convocado para el último compromiso de la temporada contra Aston Villa, por la Premier League, que dejó a los Diablos Rojos en la 15ª ubicación de la tabla de posiciones: se salvó del descenso por cuatro puntos y no entró a competencias internacionales. “Fue una mierda, no le ganamos a nadie”, dijo de la temporada.

Por otro lado, el delantero viene perdiendo terreno en la Selección Argentina por su falta de fútbol. Había estado en la prelista de Lionel Scaloni para los dos primeros compromisos del año, contra Uruguay y Brasil, en donde luego fue sacado en la nomina final. Y no viene siendo tenido en cuenta por el Gringo para los compromisos de la Albiceleste.