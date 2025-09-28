Gallardo: disculpas al hincha, "no voy a claudicar" y "hay que tener huevos para salir"

"Ellos están siempre presentes y en el día del hincha no pudimos dar vuelta la página de lo que fue la Copa y regalarles una victoria", agregó el flamante entrenador, quien también lamentó: "Estamos sufriendo en las pocas llegadas que nos generan. Se nos hace todo muy difícil de esta manera. Tuvimos control de juego pero si no lo haces con presencia defensiva y ofensiva no sirve de mucho".

"Hay que hacerse cargo del momento que se atraviesa. Ser resiliente, atravesarlo y esperar reacciones", marcó Gallardo, quien miró para adelante: "Es una semana importante para dar vuelta la página y meternos en lo que viene. Hoy claudicamos, ahora nos queda el partido con Racing para hacernos cargo de todo lo que nos viene sucediendo. Hay que tener una reacción totalmente distinta de todos y tomar el partido del jueves con una decisión distinta".

Después, un periodista fue al hueso y consultó "¿por qué cuesta tanto encontrar el equipo y que juegue bien". Gallardo respondió: "Me hago responsable, hemos probado de diferentes maneras, hemos dado oportunidades y el equipo no ha fluido hasta ahora. Es una responsabilidad propia, me hago cargo de la situación, pero seguiré en la búsqueda. El fútbol me deja enseñanzas todo el tiempo, partido a partido. Voy a seguir intentando, buscando y lo que menos está en mi casa es claudicar".

Embed

Luego, expresó ante la pregunta sobre la responsabilidad del plantel: "No es mi forma expresar culpas a los futbolistas. En todo caso, yo me hago cargo de la situación y puertas adentro se habla, se trabaja, se intenta corregir y se estimula. Se entiende que estamos en un club que la exigencia es máxima y acá no te podés relajar y nos pide estar al tope todo el tiempo"

Aunque dejó en claro que "el futbolista sabe que viene a un club que es exigente por naturaleza, no se conforma con poco y eso hay que alimentarlo todo el tiempo" y que "quienes estén con el deseo de revertir la situación, de poner huevos para salir de esta situación se impondrán" en el equipo.

"Soy positivo por naturaleza, intento aprender de los errores, de convencer desde el trabajo, de la lógica de que el fútbol te presenta todo el tiempo estas dificultades. Cuando estas mal hay que tener la personalidad, la templazas y los huevos para salir", resaltó.

Por último, remarcó que "estoy lejos de claudicar" y habló del significado del duelo con Racing por Copa Argentina: "Es una final que tenemos que jugar por lo que representa el partido. Prepararnos para jugar una final. Limpiar la frustración de hoy y elegiré a los que yo observé que tienen ganas de revertir esta situación...".