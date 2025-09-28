Gustavo Quinteros: de "empate con sabor a poco" a "dimos un paso adelante"

"Los jugadores llegaban con un desgaste mental porque se esfuerzan mucho y no se le dan los resultados. Por eso trabajamos mucho más la motivación que en campo. Han jugado muy bien individual y colectivamente”, expresó Quinteros. Y si bien con Racing se acrecentó la racha a 11 encuentros sin ganar el equipo dejó buenas sensaciones.

“Dimos un paso adelante, pero tenemos que seguir mejorando. Hay plantel para jugar bien al fútbol”, comentó el experimentado entrenador, que ilusiona a los hinchas del Rojo con sacar al equipo de este presente, último en su zona del Torneo Clausura y fuera de puestos de competencias internacionales.

Más allá de quedar conforme con el rendimiento de su equipo, lamentó el resultado: “El empate nos dejó sabor a poco”. Y planteó una queja por una jugada en la que el uruguayo Matías Abaldo pidió un agarrón de Martirena en el área a los 37 minutos de la primera etapa. “Para mí fue penal”, dijo el técnico.

El entrenador destacó que Independiente mejoró con Racing en cuanto a la creación: “Lo que advertía desde afuera es que al equipo le costaba mucho generar fútbol y tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras”. Independiente llegó con más peligro que Racing en el propio Cilindro.

Quinteros logró una reacción futbolística en cinco entrenamientos al mando del plantel: el ex Vélez fue presentado el lunes y comenzó a trabajar con el equipo el martes. “Nos costó el juego directo. Es algo que tenemos que mejorar. Pero las chances más claras fueron nuestras”, subrayó.

Por último, Quinteros ponderó algunas actuaciones individuales: “Pussetto y Cabral mejoraron porque esta forma de jugar que tenemos los favorece”. Y deseó, más a modo de sueño, poder meter a Independiente en los playoffs del Torneo Clausura o en una competencia internacional. Enseguida fue realista y aclaró que es muy difícil "llegar y ganar todos los partidos" que es lo que necesitaría para tener chances concretas.