River perdió 2 a 1 con Riestra y se fue silbado por todo el Monumental

El partido se jugó como quería Riestra: el visitante le cedió el balón a River, le dio las bandas obligándolo a mandar centros, sufrió poco y golpeó en las pocas que sabía que le iban a quedar para lastimar. El Millonario tuvo un ¡83% de posesion! y se fue con las manos vacías de su propia casa porque fue muy predecible, abusó de los centros en una área llena de jugadores visitantes y se mostró muy endeble, una vez más, en las pelotas paradas en contra.

River volvió a marcar mal en un córner, Armani también volvió a quedarse y Riestra abrió el marcador a los 12 minutos: centro de Pablo Monje y cabezazo de Antony Alonso para romper el cero. Después, Salas y Paulo Díaz se perdieron la igualdad y Giuliano Galoppo logró estampar el 1-1 parcial a los 24' con una excelsa definición de una pelota que había quedado picando dentro del área. Y así se fueron al descanso.

De todas maneras, Riestra madrugó a River en el inicio del complemento y a los tres de juego de la segunda etapa anotó el 2-1 en el marcador: Fabricio Bustos calculó mal, Pedro Ramírez le ganó la disputa del balón al defensor y sacó un rasante tiro al primer palo que Franco Armani no pudo detener.

River, con más empuje y jerarquía que idea de juego, encontró el 2-2 con Borja pero estaba adelantado y el VAR anuló el mismo. Ese tanto en fuera de juego y un gran cabezazo de Nacho Fernández tapado por Arce. Eso y nada más de River en el complemento, donde también se quedó con un jugador menos: Maxi Salas vio la roja directa a diez del final por ir a reclamar con mucha vehemencia al juez de línea.

River volvió a recibir un gol de pelota parada (como con Libertad, Atlético Tucumán y Palmeiras) y a mostrar un flojo desempeño en general e individual, sacando a Juan Fernando Quintero, el único que tuvo un buen encuentro ante Riestra. Antes, durante y después del encuentro, la gente explotó con silbidos y cantitos como "movete", "en River hay que ganar"... Y ahora se viene Racing...

Con este triunfo, Riestra quedó puntero de la Zona A del Torneo Clausura con 22 puntos, se afianza en puestos de clasificación a Sudamericana y se mete en la pelea por los de Libertadores. River continuará escolta con 18 con seis jornadas por disputarse en la fase regular del campeonato.