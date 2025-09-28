Mundial Sub-20: Argentina venció 3 a 1 a Cuba en su debut

Alejo Sarco abrió el marcador a los tres minutos de juego para Argentina. Sin embargo, un partido que comenzó de la mejor manera para la Albiceleste continuó con la expulsión de Santiago Fernández (a los 10') por un supuesto toque a un jugador rival dentro del área propia.

Sin embargo, Argentina siguió siendo protagonista, en busca de más goles y logró el 2-0 en el marcador. Surco, otra vez, amplió el resultado con un gran cabezazo. Aunque Cuba logró descontar gracias a Karel Pérez, quien empujó el balón dentro del área tras una gran ejecución de córner.

Argentina siguió controlando el resultado con la posesión en campo ajeno, resistió bien todo el complemento y a los 90' estampó el 3-1 final. Ian Subiabre, jugador del River de Gallardo, ganó el balón dentro del área rival y sacó un fuerte remate al primer palo para liquidar la historia.

Ahora, Argentina enfrentará este miércoles, desde las 20 de nuestro país, a Australia por la segunda jornada. Y concluirá su participación en fase de grupos ante Italia, el sábado a partir del mismo horario. Por la primera jornada, Italia se impuso por 1 a 0 a Australia y tiene tres puntos como la Albiceleste, que lidera por diferencia de gol.