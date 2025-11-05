El gol de Alejandro Garnacho para Chelsea en el empate con Qarabag por Champions League

Los Blues abrieron el marcador a los 16 minutos de juego con un gol de Estevao. El brasilero de 18 años recibió sobre un costado del área y resolvió rápido con un amague y definición al primer palo que tuvo destino de red. Sin embargo, el conjunto local reaccionó y dio vuelta el partido.

Qarabag encontró la igualdad con Leandro Andrade a los 29 minutos de juego tras una desatención en defensa del equipo inglés. Y, diez minutos después, lo dio vuelta con un gol de Marko Jankovic de penal tras una clara mano de un jugador visitante. De esta manera, el club local se fue sorpresivamente 2 a 1 arriba al descanso.

Tan deslucido fue el rendimiento del equipo en la etapa inicial que el técnico Enzo Maresca realizó varios cambios en el vestuario para afrontar el complemento con otra actitud y mayor claridad ofensiva: ingresó Enzo Fernández por Andrey Santos y también Garnacho por Jamie Bynoe-Gittens.

Y los cambios surtieron efecto dentro de todo. En una de sus primeras estampidas por el sector izquierdo del ataque, el Bichito intentó dejar mano a mano a Estevao con un pase de cachetada, pero la pelota no llegó a buen puerto y terminó en los pies del defensor Kevin Medina. Sin embargo, falló en el despeje y se la dejó servida al extremo argentino, que sacó un zurdazo cruzado apenas entró en el área y firmó el 2-2.

Es el segundo grito de Garnacho en nueve partidos con la camiseta del conjunto londinense. El anterior lo había dado hace apenas dos semanas en la caída 2 a 1 frente a Sunderland por la Premier League. Un par de conquistas y un destacado nivel que lo ilusionan con volver a ser parte de la Selección Argentina, más allá de que hoy la delantera parece estar bien cubierta con Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López, además de los polifuncionales Nicolás González y Giuliano Simeone.