Alemania vs. Paraguay, por los 16avos de final del Mundial 2026: seguilo en vivo

Tras la igualdad en 90 minutos electrizantes, el conjunto europeo y los dirigidos por Gustavo Alfaro definen todo en el primer alargue de la Copa.

Después de 90 minutos electrizantes y un 1-1 que reflejó poco las chances de gol, Alemania y Paraguay definirán un lugar en los octavos de final en los 30 minutos del alargue. De persistir la igualdad, cerrarán los 16avos en los penales. El partido se disputa en el Gillette Stadium, de Boston, y el encargado de impartir justicia es el árbitro marroquí Jalal Jayed.