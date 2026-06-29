Fútbol |

Alemania vs. Paraguay, por los 16avos de final del Mundial 2026: seguilo en vivo

Tras la igualdad en 90 minutos electrizantes, el conjunto europeo y los dirigidos por Gustavo Alfaro definen todo en el primer alargue de la Copa.

Después de 90 minutos electrizantes y un 1-1 que reflejó poco las chances de gol, Alemania y Paraguay definirán un lugar en los octavos de final en los 30 minutos del alargue. De persistir la igualdad, cerrarán los 16avos en los penales. El partido se disputa en el Gillette Stadium, de Boston, y el encargado de impartir justicia es el árbitro marroquí Jalal Jayed.

El ganador de este cruce jugará en los octavos de final contra Francia o Suecia.

El gol heroico de Enciso ante Alemania

Embed

El gol del empate en la cabeza de Havertz

Embed

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados