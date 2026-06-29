Brasil logró un agónico triunfo ante Japón y clasificó a octavos de final

HLnKBuVXEAA9p-A Vinicius volvió a ser determinante en el ataque brasileño.

Del otro lado, la atlética Japón. Un equipo que supo construir una campaña sólida tras igualar con Países Bajos, golear a Túnez y cerrar la primera fase con otro empate frente a Suecia. En ese último compromiso, Zion Suzuki fue determinante con varias intervenciones clave para sostener el resultado. Los asiáticos no se bajan del barco, saben a quién tendrán en frente, pero persiguen un objetivo histórico. Nunca logró disputar un quinto partido en una Copa del Mundo y, si elimina al pentacampeón, alcanzará por primera vez esa instancia, superando el límite que marcó sus mejores actuaciones mundialistas.