Brasil logró un agónico triunfo ante Japón y clasificó a octavos de final

La Canarinha hizo honor a su historia y se lo dio vuelta al conjunto nipón por 2-1 para meterse entre los ocho mejores de la cita mundialista. Espera por el ganador entre Noruega y Costa de Marfil.
Brasil se despertó en el segundo tiempo y se lo empató 1-1 a Japón, en un partidazo en Houston por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El conjunto asiático había golpeado primero con un golazo de Kaish Sano, pero el pentacampeón se rearmó y fuerza el alargue por un cabezazo de Casemiro a la red.
La expectativa es alta. Este cruce prometedor enfrenta a uno de los máximos favoritos con una selección que llega dispuesta a dar el gran golpe. La Canarinha dirigida por Carlo Ancelotti dejó atrás un arranque con empate frente a Marruecos y luego mostró su mejor versión con dos contundentes triunfos por 3-0, primero ante Haití y después contra Escocia. Vinicius es la figura del equipo que colaboró con cuatro goles en la fase de grupos, ubicándose por detrás de Lionel Messi en la tabla de artilleros.
Del otro lado, la atlética Japón. Un equipo que supo construir una campaña sólida tras igualar con Países Bajos, golear a Túnez y cerrar la primera fase con otro empate frente a Suecia. En ese último compromiso, Zion Suzuki fue determinante con varias intervenciones clave para sostener el resultado. Los asiáticos no se bajan del barco, saben a quién tendrán en frente, pero persiguen un objetivo histórico. Nunca logró disputar un quinto partido en una Copa del Mundo y, si elimina al pentacampeón, alcanzará por primera vez esa instancia, superando el límite que marcó sus mejores actuaciones mundialistas.
El segundo cruce de eliminación directa iniciará a las 14 (hora de Argentina) se transmite en vivo por las pantallas de DSPORTS y Telefé. Además, lo seguís en vivo a través del Diario Popular.
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.
Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu y Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Junya Ito, Keito Nakamura; Daizen Maeda y Ayase Ueda
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