La predicción de Giuliano Simeone tres años antes del Mundial 2026 que terminó haciéndose realidad: "Se los firmo"

El futbolista de la Selección Argentina, actualmente con el plantel en la Copa del Mundo, posteó un emocionante video en el que recapituló todo el camino desde la grave lesión que sufrió en 2023 hasta ahora, con un mensaje premonitorio al presente soñado que está viviendo.

Giuliano Simeone tuvo su ansiado y soñad debut en una Copa del Mundo con la Selección Argentina en el triunfo ante Jordania. Pero no fue solo un estreno, fue el resultado de años de esfuerzo, de compromiso, de entrega y preparación. También, de recuperación; y con un objetivo claro. En un emocionante video, el jugador recapituló el camino que transitó desde aquella grave fractura de tibia y peroné en 2023 hasta ahora, en el que aparece un mensaje premonitorio en el el chat con su familia.