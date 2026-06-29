La predicción de Giuliano Simeone tres años antes del Mundial 2026 que terminó haciéndose realidad: "Se los firmo"

El futbolista de la Selección Argentina, actualmente con el plantel en la Copa del Mundo, posteó un emocionante video en el que recapituló todo el camino desde la grave lesión que sufrió en 2023 hasta ahora, con un mensaje premonitorio al presente soñado que está viviendo.
Giuliano Simeone tuvo su ansiado y soñad debut en una Copa del Mundo con la Selección Argentina en el triunfo ante Jordania. Pero no fue solo un estreno, fue el resultado de años de esfuerzo, de compromiso, de entrega y preparación. También, de recuperación; y con un objetivo claro. En un emocionante video, el jugador recapituló el camino que transitó desde aquella grave fractura de tibia y peroné en 2023 hasta ahora, en el que aparece un mensaje premonitorio en el el chat con su familia.
“Elegí creer. 06/08/2023”, reza el título del posteo, en una frase que resume una meta clara en un difícil momento. Simeone unió cronológicamente los momentos que atravesó desde aquel duro amistoso de pretemporada con el Alavés que lo lesionó, la recuperación, los entrenamientos, su esperada vuelta a las canchas y, como final feliz, él vestido con la camiseta de la Selección Argentina en esta cita mundialista.
Pero la parte más interesante del video aparece con un mensaje, en una frase que refleja la confianza y la obstinación de querer vestir la celeste y blanca. Fue en un grupo WhatsApp llamado “Giuliano Work Team”, cuando apenas iniciaba la rehabilitación que, en ese entonces, parecía interminable.
“Solo les voy a decir una cosa, el Mundial voy a jugarlo. Les digo que me acompañen hasta la muerte, que vamos a ir al Mundial. Se los firmo ya”, escribió el jugador del Atlético de Madrid en 2023. Parecía imposible, porque la lesión puso en pausa cualquier avance y demostración en la cancha. Cuando el objetivo inmediato era solo volver a jugar al fútbol, dejó una premonición que envejeció más que bien.
Después recuperó su nivel, volvió al Atleti, se ganó un lugar y terminó metiéndose en la lista de 26 convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, un sueño que terminó sellando este sábado ante Jordania con la clasificación asegurada a los 16avos de final. La frase escrita desde el dolor y en una cama sin poder caminar, lo empujó a ser uno de los fijos en la consideración del entrenador nacional.
comentar