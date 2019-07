Algunas estrellas le darán un salto de calidad a la Copa Libertadores

Rafinha, el ex Bayern Munich, incorporación resonante. Palmeiras incorporó a Ramires que estuvo en el Chelsea y Liga de Quito a Antonio valencia. Salvio es el de mayor impacto en Argentina

Se viene la parte más importante de la Copa Libertadores. Siempre dicen que en octavos de final "empieza la verdadera Copa". Ya no hay lugar para errores, ya que si no se rinde en 180 minutos, el equipo se queda afuera. Dentro de lo que fueron los cambios, hay un equipo que parece ser el que mejor se reforzó y es el Flamengo de Brasil, que anotó a varios jugadores de nivel europeo, uno de ellos nada menos que el lateral Rafinha, el ex Bayern Munich. Además incorporó al también lateral Filipe Luís (jugó la Copa América para Brasil), que ingresaría en cuartos. Palmeiras, por su parte, sumó al volante central Ramires, que supo jugar dos mundiales. Liga de Quito trajo al lateral Antonio Valencia, proveniente del Manchester United, mientras que en la Argentina, la más resonante incorporación la hizo Boca con el volante Eduardo Salvio.